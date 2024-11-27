Власти ХМАО выполнят просьбу, с которой жительница обратилась к Жоге

Власти ХМАО к 2025 году отремонтируют городскую библиотеку №1 в Нижневартовске, о которой вартовчанка Замира Мустафина попросила полпреда президента в УрФО Артема Жогу во время личного приема. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Жительница Югры Замира Наильевна Мустафина обратилась с вопросом о ремонте городской библиотеки №1 в Нижневартовске. Правительство Югры совместно с муниципалитетом обращение вартовчанки взяли в работу. Средства на ремонт предусмотрены как в текущем бюджете, так и в проекте бюджета на 2025 год», — написал в своем канале глава региона.
Завершить ремонт власти планируют в мае 2025 года. Библиотека будет оснащена современным оборудованием с интерактивными пространствами и залами для творчества.
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