27 ноября 2024

Власти ХМАО выполнят просьбу, с которой жительница обратилась к Жоге

Власти ХМАО отремонтируют библиотеку, о которой жительница просила у Жоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти отремонтируют библиотеку №1 в Нижневартовске
Власти отремонтируют библиотеку №1 в Нижневартовске Фото:

Власти ХМАО к 2025 году отремонтируют городскую библиотеку №1 в Нижневартовске, о которой вартовчанка Замира Мустафина попросила полпреда президента в УрФО Артема Жогу во время личного приема. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Жительница Югры Замира Наильевна Мустафина обратилась с вопросом о ремонте городской библиотеки №1 в Нижневартовске. Правительство Югры совместно с муниципалитетом обращение вартовчанки взяли в работу. Средства на ремонт предусмотрены как в текущем бюджете, так и в проекте бюджета на 2025 год», — написал в своем канале глава региона.

Завершить ремонт власти планируют в мае 2025 года. Библиотека будет оснащена современным оборудованием с интерактивными пространствами и залами для творчества.

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Власти ХМАО к 2025 году отремонтируют городскую библиотеку №1 в Нижневартовске, о которой вартовчанка Замира Мустафина попросила полпреда президента в УрФО Артема Жогу во время личного приема. Об этом написал губернатор Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Жительница Югры Замира Наильевна Мустафина обратилась с вопросом о ремонте городской библиотеки №1 в Нижневартовске. Правительство Югры совместно с муниципалитетом обращение вартовчанки взяли в работу. Средства на ремонт предусмотрены как в текущем бюджете, так и в проекте бюджета на 2025 год», — написал в своем канале глава региона. Завершить ремонт власти планируют в мае 2025 года. Библиотека будет оснащена современным оборудованием с интерактивными пространствами и залами для творчества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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