Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Карпова

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Вера Карпова скончалась на 92-м году жизни
Вера Карпова скончалась на 92-м году жизни Фото:

Ушла из жизни российская актриса Вера Карпова, народная артистка России и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Ей был 91 год.

«Ушла из жизни народная артистка России Вера Александровна Карпова — легенда и хранитель традиций театра Комедии имени Н.П.Акимова», — сообщили на сайте администрации. Власти выразили соболезнования семье и близким актрисы. 

Карпова также известна своими работами в кино, особенно по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что имя актрисы ассоциируется с наиболее выдающимися моментами в истории театра Комедии, где она на протяжении 67 лет воплотила в жизнь более 80 различных ролей.

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Ушла из жизни российская актриса Вера Карпова, народная артистка России и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Ей был 91 год. «Ушла из жизни народная артистка России Вера Александровна Карпова — легенда и хранитель традиций театра Комедии имени Н.П.Акимова», — сообщили на сайте администрации. Власти выразили соболезнования семье и близким актрисы.  Карпова также известна своими работами в кино, особенно по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что имя актрисы ассоциируется с наиболее выдающимися моментами в истории театра Комедии, где она на протяжении 67 лет воплотила в жизнь более 80 различных ролей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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