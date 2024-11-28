Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Вера Карпова

Ушла из жизни российская актриса Вера Карпова, народная артистка России и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Ей был 91 год.
«Ушла из жизни народная артистка России Вера Александровна Карпова — легенда и хранитель традиций театра Комедии имени Н.П.Акимова», — сообщили на сайте администрации. Власти выразили соболезнования семье и близким актрисы.
Карпова также известна своими работами в кино, особенно по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что имя актрисы ассоциируется с наиболее выдающимися моментами в истории театра Комедии, где она на протяжении 67 лет воплотила в жизнь более 80 различных ролей.
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