Мошенники стали обманывать россиянок под видом цветочных магазинов

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При заказе букета мошенники звонят жертве, чтобы уточнить время доставки
При заказе букета мошенники звонят жертве, чтобы уточнить время доставки Фото:

Мошенники начали представляться сотрудниками цветочных магазинов и обманывать россиянок, требуя назвать код из СМС для «сверки заказа с курьером». Об этом сообщают СМИ.

«Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером», — передает РИА Новости. По данным агентства, злоумышленники звонят женщинам и сообщают о якобы заказанном для них букете, уточняя адрес и время доставки. После этого на телефон жертвы приходит четырехзначный код, который просят продиктовать для подтверждения заказа. Этого ни в коем случае делать нельзя. 

На сайтах ряда служб доставки букетов уже размещены предупреждения, что сотрудники компаний не запрашивают подобные коды и не требуют их передачи клиентами. Специалисты советуют не передавать сторонним лицам коды из СМС и обращаться в службу поддержки при подозрительных звонках.

Ранее жительница Шадринска потеряла почти 4,5 миллиона рублей из-за мошенников. Ей позвонила незнакомка, представившаяся курьером службы доставки цветов, и попросила назвать код из SMS для получения букета, хотя женщина ничего не заказывала. Позже ей позвонили якобы представители Роскомнадзора и следователь ФСБ, которые убедили ее перевести деньги на «безопасные счета», чтобы предотвратить хищение. После завершения переводов переписка была удалена и женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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Мошенники начали представляться сотрудниками цветочных магазинов и обманывать россиянок, требуя назвать код из СМС для «сверки заказа с курьером». Об этом сообщают СМИ. «Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером», — передает РИА Новости. По данным агентства, злоумышленники звонят женщинам и сообщают о якобы заказанном для них букете, уточняя адрес и время доставки. После этого на телефон жертвы приходит четырехзначный код, который просят продиктовать для подтверждения заказа. Этого ни в коем случае делать нельзя.  На сайтах ряда служб доставки букетов уже размещены предупреждения, что сотрудники компаний не запрашивают подобные коды и не требуют их передачи клиентами. Специалисты советуют не передавать сторонним лицам коды из СМС и обращаться в службу поддержки при подозрительных звонках. Ранее жительница Шадринска потеряла почти 4,5 миллиона рублей из-за мошенников. Ей позвонила незнакомка, представившаяся курьером службы доставки цветов, и попросила назвать код из SMS для получения букета, хотя женщина ничего не заказывала. Позже ей позвонили якобы представители Роскомнадзора и следователь ФСБ, которые убедили ее перевести деньги на «безопасные счета», чтобы предотвратить хищение. После завершения переводов переписка была удалена и женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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