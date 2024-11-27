Власти ХМАО предложили обучать на водительские права бойцов в зоне СВО

Власти ХМАО предложили обучать бойцов на права категорий «А» и «B1» на базе учебных центров подготовки военнослужащих для направления их в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из трансляции заседания думы ХМАО.
«Во время боевых действий в зоне проведения специальной военной операции возникает необходимость использования военнослужащими различных типов транспортных средств. При этом не каждый из указанных граждан имеет водительское удостоверение, подтверждающее право на управление тем или иным транспортным средством», — пояснил председатель думы округа Борис Хохряков.
Депутаты думы Югры направят обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову по вопросу возможности обучения, сдачи экзаменов и получения прав на управление транспортными средствами. Самый распространенный транспорт в зоне СВО — мотоциклы, трициклы и квадроциклы.
«Для получения прав на управление указанными транспортными средствами гражданам необходимо пройти обучение в учреждении, имеющем специальную аккредитацию, а по итогам обучения сдать экзамен. По объективным причинам выполнение вышеуказанных требований законодательства в зоне проведения СВО крайне затруднено», — сообщили в думе ХМАО.
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