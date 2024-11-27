Бизнесмены ХМАО придумали способ сэкономить на доставке товаров на маркетплейсы

У бизнесменов ХМАО, продающих товары на маркетплейсах, спрос на услуги по грузоперевозкам вырос более чем на 350%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». За счет работы с частными логистическими компаниями предприниматели могут сократить свои расходы.
«За последний год спрос на фулфилмент — комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки — в ХМАО, по данным „Авито Услуг“, вырос на 358% по сравнению с ноябрем 2023 года», — говорится в исследовании. Аналогично по региону вырос спрос в целом на междугородние грузоперевозки. Ситуацию в том числе связывают с подготовкой продавцов к «Черной пятнице».
Чаще всего продавцы заказывают заказывают транспортные услуги онлайн. Прежде всего клиентов интересует рейтинг и отзывы о подрядчике — на них смотрят 30% заказчиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены также могут добиться экономии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!