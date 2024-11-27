27 ноября 2024

Бизнесмены ХМАО придумали способ сэкономить на доставке товаров на маркетплейсы

В ХМАО спрос на грузоперевозки вырос более чем на 350%
© Служба новостей «URA.RU»
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У предпринимателей Югры вырос спрос на грузоперевозки
У предпринимателей Югры вырос спрос на грузоперевозки Фото:

У бизнесменов ХМАО, продающих товары на маркетплейсах, спрос на услуги по грузоперевозкам вырос более чем на 350%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». За счет работы с частными логистическими компаниями предприниматели могут сократить свои расходы.

«За последний год спрос на фулфилмент — комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки — в ХМАО, по данным „Авито Услуг“, вырос на 358% по сравнению с ноябрем 2023 года», — говорится в исследовании. Аналогично по региону вырос спрос в целом на междугородние грузоперевозки. Ситуацию в том числе связывают с подготовкой продавцов к «Черной пятнице».

Чаще всего продавцы заказывают заказывают транспортные услуги онлайн. Прежде всего клиентов интересует рейтинг и отзывы о подрядчике — на них смотрят 30% заказчиков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены также могут добиться экономии.

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У бизнесменов ХМАО, продающих товары на маркетплейсах, спрос на услуги по грузоперевозкам вырос более чем на 350%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». За счет работы с частными логистическими компаниями предприниматели могут сократить свои расходы. «За последний год спрос на фулфилмент — комплекс услуг с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки — в ХМАО, по данным „Авито Услуг“, вырос на 358% по сравнению с ноябрем 2023 года», — говорится в исследовании. Аналогично по региону вырос спрос в целом на междугородние грузоперевозки. Ситуацию в том числе связывают с подготовкой продавцов к «Черной пятнице». Чаще всего продавцы заказывают заказывают транспортные услуги онлайн. Прежде всего клиентов интересует рейтинг и отзывы о подрядчике — на них смотрят 30% заказчиков. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре предприниматели, которые занимаются продажами на маркетплейсах, стали активно отдавать свою бухгалтерию на аутсорс. За счет этого бизнесмены также могут добиться экономии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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