В Прикамье пропал 57-летний рыбак
Рыбак из Лысьвы ушёл из дома и исчез, сообщает поисковый отряд «Регион59». В последний раз 57-летнего Сергея Андреева видели утром 27 ноября.
«Приметы мужчины не установлены. Он был одет в чёрную шапку, резиновые сапоги на высокой подошве. При себе у Сергея был рюкзак и рыболовные принадлежности», — сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Сегодня были запланированы поиски рыбака.
Ранее URA.RU уже писали, что в Прикамье женщина села в электричку и пропала. Последний раз жительницу региона видели на станции Усть-Кишерть и с тех пор никто не знает, где она.
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