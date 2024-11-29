Директор свердловского завода сбежал в Австралию от долгов

Глава завода в Богдановиче покинул пост после иска на 111 млн рублей

29 ноября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

После отставки Владимир Гребнев мог улететь в Австралию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Генеральный директор АО «Богдановичский комбикормовый завод» Владимир Гребнев покинул свой пост на фоне иска о взыскании 110,7 млн рублей, поданного министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). На эту деталь URA.RU указал осведомленный источник. Арбитражным судом иск был принят 22 ноября, 25-го предприятие возглавил другой человек. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Ответчика обязать представить мотивированный отзыв с документальным подтверждением и доказательствами направления истцу, доказательства погашения долга, контррасчет — при наличии возражений», — говорится в документе. Согласно данным сервиса СБИС, с 25 ноября генеральным директором комбикормового завода стал Владимир Стогний. «Решение акционеров», — кратко прокомментировали URA.RU в его приемной. Для уточнения подробностей агентство направило запрос, ответ ожидается. «Гребнев с семьей сейчас в Австралии», — добавил источник агентства. Гребнев в период с 2010 по 2016 годы был заместителем министра АПК и продовольствия области. В 2019 году он возглавил региональное управление Россельхознадзора (в 2024 году стало частью Уральского межрегионального управления), а с 2021 года стал руководить комбикормовым заводом. В 2016 году в отношении Гребнева возбудили исполнительное производство о взыскании более 56 млн рублей. Тогда суд установил, что в 2010 году он выступил в качестве поручителя по возобновляемому кредиту в размере 50 млн рублей. Заем был предоставлен ОАО «Номос-Банк» (сейчас ОАО ФК «Банк Открытие») в пользу ЗАО «Талицкий мясокомбинат», в числе совладельцев которого был сам Владимир Гребнев. Стогний ранее возглавлял свинокомплексы «Полевской», «Уральский» и «Сибирскую аграрную группу». В марте 2024 года последняя выкупила у властей Свердловской области 51% комбикормового завода за 1,35 млрд рублей. АО «Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В 2022 стало известно, что предприятие обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов всего Среднего Урала. Продукцией пользуются регионы УрФО, а также республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор АО «Богдановичский комбикормовый завод» Владимир Гребнев покинул свой пост на фоне иска о взыскании 110,7 млн рублей, поданного министерством по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). На эту деталь URA.RU указал осведомленный источник. Арбитражным судом иск был принят 22 ноября, 25-го предприятие возглавил другой человек. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Ответчика обязать представить мотивированный отзыв с документальным подтверждением и доказательствами направления истцу, доказательства погашения долга, контррасчет — при наличии возражений», — говорится в документе. Согласно данным сервиса СБИС, с 25 ноября генеральным директором комбикормового завода стал Владимир Стогний. «Решение акционеров», — кратко прокомментировали URA.RU в его приемной. Для уточнения подробностей агентство направило запрос, ответ ожидается. «Гребнев с семьей сейчас в Австралии», — добавил источник агентства. Гребнев в период с 2010 по 2016 годы был заместителем министра АПК и продовольствия области. В 2019 году он возглавил региональное управление Россельхознадзора (в 2024 году стало частью Уральского межрегионального управления), а с 2021 года стал руководить комбикормовым заводом. В 2016 году в отношении Гребнева возбудили исполнительное производство о взыскании более 56 млн рублей. Тогда суд установил, что в 2010 году он выступил в качестве поручителя по возобновляемому кредиту в размере 50 млн рублей. Заем был предоставлен ОАО «Номос-Банк» (сейчас ОАО ФК «Банк Открытие») в пользу ЗАО «Талицкий мясокомбинат», в числе совладельцев которого был сам Владимир Гребнев. Стогний ранее возглавлял свинокомплексы «Полевской», «Уральский» и «Сибирскую аграрную группу». В марте 2024 года последняя выкупила у властей Свердловской области 51% комбикормового завода за 1,35 млрд рублей. АО «Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В 2022 стало известно, что предприятие обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов всего Среднего Урала. Продукцией пользуются регионы УрФО, а также республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.