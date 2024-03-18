«Сибагро» выкупила у свердловских властей часть комбикормового завода

«Сибирская аграрная группа» выкупила у властей Свердловской области 51% «Богдановичского комбикормового завода» за 1,35 млрд рублей. Информация об этом появилась на «ГИС Торги».
«Продажа государственного имущества Свердловской области на электронном конкурсе. Предмет торгов — 19950 именных бездокументарных обыкновенных акций акционерного общества „Богдановичский комбикормовый завод“, составляющих 51% уставного капитала. Итоговая цена — 1,35 млрд рублей», — следует из реестра.
«Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В 2022 стало известно, что предприятие обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов всего Среднего Урала. Продукцией пользуются регионы УрФО, а также республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.
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