«Сибагро» выкупила у свердловских властей часть комбикормового завода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой птицефабрики "Белоярочка". Сургут, комбикорм, птицефабрика белоярочка
Акции комбикормового завода продали за 1,35 млрд рублей Фото:

«Сибирская аграрная группа» выкупила у властей Свердловской области 51% «Богдановичского комбикормового завода» за 1,35 млрд рублей. Информация об этом появилась на «ГИС Торги».

«Продажа государственного имущества Свердловской области на электронном конкурсе. Предмет торгов — 19950 именных бездокументарных обыкновенных акций акционерного общества „Богдановичский комбикормовый завод“, составляющих 51% уставного капитала. Итоговая цена — 1,35 млрд рублей», — следует из реестра.

«Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В 2022 стало известно, что предприятие обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов всего Среднего Урала. Продукцией пользуются регионы УрФО, а также республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сибирская аграрная группа» выкупила у властей Свердловской области 51% «Богдановичского комбикормового завода» за 1,35 млрд рублей. Информация об этом появилась на «ГИС Торги». «Продажа государственного имущества Свердловской области на электронном конкурсе. Предмет торгов — 19950 именных бездокументарных обыкновенных акций акционерного общества „Богдановичский комбикормовый завод“, составляющих 51% уставного капитала. Итоговая цена — 1,35 млрд рублей», — следует из реестра. «Богдановичский комбикормовый завод» основан в 1988 году. В 2022 стало известно, что предприятие обеспечивает до 50% объема потребления комбикормов всего Среднего Урала. Продукцией пользуются регионы УрФО, а также республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...