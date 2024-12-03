Каслинский район в Челябинской области решили ликвидировать в год его столетия

04 декабря 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Каслинский район и Каслинское городское поселение будут ликвидированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Каслинского района (Челябинская область) приняли решение о ликвидации муниципалитета. Вместо Каслинского района, образованного в 1924 году, появится Каслинский муниципальный округ. «Инициировать преобразование Каслинского муниципального района путем объединения входящих в состав района городских и сельских поселений, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Каслинского муниципального округа. Направить настоящее решение в представительные органы Каслинского и Вишневогорского городских поселений, Багарякского, Берегового, Булзинского, Воздвиженского, Григорьевского, Маукского, Огневского, Тюбукского и Шабуровского сельских поселений», — говорится в решении райсобрания. Для создания округа в каждом городском и сельском поселении района состоятся публичные слушания, на которых жители должны будут утвердить это решение. Уже составлен график проведения слушаний. Так, в Шабуровском сельском поселении они пройдут 11 декабря, в Маукском — 17, в Булзинском — 18, а в Воздвиженском сельском поселении — 19 декабря. В процессе образования округа два его городских и девять сельских поселений будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администрации округа. После этого состоятся выборы собрания депутатов вновь образованного округа. Затем депутаты выберут его главу. Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей. Каслинский район был образован решением Уральского облисполкома 27 февраля 1924 года. Он находится на севере региона и граничит со Свердловской областью. Население района по состоянию на 2023 год — 29604 человека, из них 15006 человек — в городе Касли. К настоящему времени в муниципальные округа преобразованы четыре района — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. Губернатором Алексеем Текслером принято решение, что этот путь должны пройти остальные 23 района области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Каслинского района (Челябинская область) приняли решение о ликвидации муниципалитета. Вместо Каслинского района, образованного в 1924 году, появится Каслинский муниципальный округ. «Инициировать преобразование Каслинского муниципального района путем объединения входящих в состав района городских и сельских поселений, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом Каслинского муниципального округа. Направить настоящее решение в представительные органы Каслинского и Вишневогорского городских поселений, Багарякского, Берегового, Булзинского, Воздвиженского, Григорьевского, Маукского, Огневского, Тюбукского и Шабуровского сельских поселений», — говорится в решении райсобрания. Для создания округа в каждом городском и сельском поселении района состоятся публичные слушания, на которых жители должны будут утвердить это решение. Уже составлен график проведения слушаний. Так, в Шабуровском сельском поселении они пройдут 11 декабря, в Маукском — 17, в Булзинском — 18, а в Воздвиженском сельском поселении — 19 декабря. В процессе образования округа два его городских и девять сельских поселений будут ликвидированы. Их советы депутатов будут расформированы, а администрации станут отделами администрации округа. После этого состоятся выборы собрания депутатов вновь образованного округа. Затем депутаты выберут его главу. Реформа должна сократить расходы на содержание городских и сельских органов власти и их обслуживающий персонал. Не нужно будет содержать городских и сельских депутатов. Сократятся и траты на проведение выборов. Еще один плюс — исчезнет даже теоретическая возможность противостояния городских и районных властей. Каслинский район был образован решением Уральского облисполкома 27 февраля 1924 года. Он находится на севере региона и граничит со Свердловской областью. Население района по состоянию на 2023 год — 29604 человека, из них 15006 человек — в городе Касли. К настоящему времени в муниципальные округа преобразованы четыре района — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. Губернатором Алексеем Текслером принято решение, что этот путь должны пройти остальные 23 района области.