В Челябинске раскупили билеты на все спектакли «Щелкунчик» до января. Каждый год новогодний балет представляют в Театре оперы и балета имени Глинки. Ажиотаж был замечен еще в конце октября, тогда свободными оставались более 100 мест. Информация о том, что билеты на «Щелкунчика» закончились, появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — пишут на сайте ГЗК. Билеты раскупили на все спектакли, которые запланированы на 23, 25, 28, 29, и 30 декабря, а также и на январские выступления с 2 по 5 января.
Программу балета обновили. В Театре оперы и балета имени Глинки представят «Щелкунчика» в постановке народной артистки РФ Татьяны Предеиной. Благодаря Предеиной в спектакле появится пять новых сцен и реальный артист, вместо куклы. Подробнее об обновлениях сюжета — в материале URA.RU.
Также URA.RU сообщало, что все билеты на постановку в Большом театре (Москва) раскупили за две минуты после начала продаж. Тогда из-за большого количества желающих посетить новогодний балет сайт театра перестал работать.
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