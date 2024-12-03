03 декабря 2024

«Свободных мест нет»: челябинцы раскупили все билеты на балет «Щелкунчик». Скрин

В Челябинске не осталось мест на «Щелкунчика» за 20 дней до первого спектакля
© Служба новостей «URA.RU»
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В новой версии балета Щелкунчиком будет реальный человек, а не кукла
В новой версии балета Щелкунчиком будет реальный человек, а не кукла Фото:

В Челябинске раскупили билеты на все спектакли «Щелкунчик» до января. Каждый год новогодний балет представляют в Театре оперы и балета имени Глинки. Ажиотаж был замечен еще в конце октября, тогда свободными оставались более 100 мест. Информация о том, что билеты на «Щелкунчика» закончились, появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — пишут на сайте ГЗК. Билеты раскупили на все спектакли, которые запланированы на 23, 25, 28, 29, и 30 декабря, а также и на январские выступления с 2 по 5 января.

Программу балета обновили. В Театре оперы и балета имени Глинки представят «Щелкунчика» в постановке народной артистки РФ Татьяны Предеиной. Благодаря Предеиной в спектакле появится пять новых сцен и реальный артист, вместо куклы. Подробнее об обновлениях сюжета — в материале URA.RU.

Также URA.RU сообщало, что все билеты на постановку в Большом театре (Москва) раскупили за две минуты после начала продаж. Тогда из-за большого количества желающих посетить новогодний балет сайт театра перестал работать.

Попасть на балет «Щелкунчик» в этом году уже не получится
Попасть на балет «Щелкунчик» в этом году уже не получится
Фото:

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В Челябинске раскупили билеты на все спектакли «Щелкунчик» до января. Каждый год новогодний балет представляют в Театре оперы и балета имени Глинки. Ажиотаж был замечен еще в конце октября, тогда свободными оставались более 100 мест. Информация о том, что билеты на «Щелкунчика» закончились, появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — пишут на сайте ГЗК. Билеты раскупили на все спектакли, которые запланированы на 23, 25, 28, 29, и 30 декабря, а также и на январские выступления с 2 по 5 января. Программу балета обновили. В Театре оперы и балета имени Глинки представят «Щелкунчика» в постановке народной артистки РФ Татьяны Предеиной. Благодаря Предеиной в спектакле появится пять новых сцен и реальный артист, вместо куклы. Подробнее об обновлениях сюжета — в материале URA.RU. Также URA.RU сообщало, что все билеты на постановку в Большом театре (Москва) раскупили за две минуты после начала продаж. Тогда из-за большого количества желающих посетить новогодний балет сайт театра перестал работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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