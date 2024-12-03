03 декабря 2024

В Челябинске покажут новую версию балета «Щелкунчик» от режиссера Предеиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую версию «Щелкунчика» в Челябинске покажут с 22 по 30 декабря и со 2 по 5 января
Новую версию «Щелкунчика» в Челябинске покажут с 22 по 30 декабря и со 2 по 5 января Фото:

В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки с 22 по 30 декабря и со 2 по 5 января покажут балет «Щелкунчик» в постановке народной артистки РФ Татьяны Предеиной. Версия Предеиной включает пять новых сцен, а куклу Щелкунчика заменили реальным артистом, сообщили URA.RU в пресс-службе театра.

«Первую картину составляют совершенно новые сцены: марш, детский галоп и танец родителей, гросфатер, баталия мышей и солдатиков. Щелкунчиком выступает не кукла, а артист балета. Во втором действии зрители перенесутся в фантастический дворец и увидят „Карнавал сладостей“. Будет и сюрприз — персонаж, который никогда еще не появлялся на челябинской сцене», — сообщили в театре.

Во втором действии на сцену выйдут ожившие куклы-сладости. В роли конфет, снежинок, бабочек и пчелок выступят учащиеся хореографического отделения Южно-Уральского госинститута искусств Чайковского. В постановке примут участие и дети. В новой версии появятся также Арлекин, Коломбина и арапчата.

«В цехах театра шьют костюмы по эскизам действующего члена Российской академии художеств Дмитрия Чербаджи. Продолжается реставрация декораций и создание удивительного реквизита», — сообщили в театре.

Ранее URA.RU сообщало, что все билеты на постановку в Большом театре зрители раскупили за две минуты после начала продаж. Из-за большой нагрузки сайт театра вовсе перестал функционировать. В Челябинске «Щелкунчик» также считается спектаклем, на который сложнее всего достать билеты.

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В Челябинском государственном театре оперы и балета имени Глинки с 22 по 30 декабря и со 2 по 5 января покажут балет «Щелкунчик» в постановке народной артистки РФ Татьяны Предеиной. Версия Предеиной включает пять новых сцен, а куклу Щелкунчика заменили реальным артистом, сообщили URA.RU в пресс-службе театра. «Первую картину составляют совершенно новые сцены: марш, детский галоп и танец родителей, гросфатер, баталия мышей и солдатиков. Щелкунчиком выступает не кукла, а артист балета. Во втором действии зрители перенесутся в фантастический дворец и увидят „Карнавал сладостей“. Будет и сюрприз — персонаж, который никогда еще не появлялся на челябинской сцене», — сообщили в театре. Во втором действии на сцену выйдут ожившие куклы-сладости. В роли конфет, снежинок, бабочек и пчелок выступят учащиеся хореографического отделения Южно-Уральского госинститута искусств Чайковского. В постановке примут участие и дети. В новой версии появятся также Арлекин, Коломбина и арапчата. «В цехах театра шьют костюмы по эскизам действующего члена Российской академии художеств Дмитрия Чербаджи. Продолжается реставрация декораций и создание удивительного реквизита», — сообщили в театре. Ранее URA.RU сообщало, что все билеты на постановку в Большом театре зрители раскупили за две минуты после начала продаж. Из-за большой нагрузки сайт театра вовсе перестал функционировать. В Челябинске «Щелкунчик» также считается спектаклем, на который сложнее всего достать билеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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