Ямальскую семью, которая заботится о сиротах из Донбасса, отметили наградой

Фонд «Защитники Отечества» торжественно наградил семью Флегантовых из Ноябрьска (ЯНАО) — за заслуги перед отечеством пара получила номинацию «Семья добродетелей», супруги воспитывают трех приемных дочерей из Донбасса. Всего в конкурсе принимали участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны, об этом URA.RU стало известно из сообщения пресс-службы фонда в социальных сетях.
«Семья Флегантовых из Ноябрьска получила премию в номинации „Семья добродетелей“. Пара также приютила сирот из Донбасса — сестры Алевтина, Камила и Арина стали жительницами Ямала. Премию семье вручил генеральный директор Ассамблеи народов России Герой России Александр Даркович. В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны», — сообщили в официальной группе фонда «Защитники Отечества» в VK.
По данным источника, Светлана и Андрей Флегантовы профессиональные тренеры по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике. Андрей Освальдович — ямальский тренер, более 23 лет преподает в спортшколе. За свою карьеру он подготовил одного мастера спорта России международного класса, шесть мастеров спорта России и 48 кандидатов в мастера спорта.
«Глава семьи в октябре 2022 заключил контакт с военной службой. Он служил в донецком штурмовом подразделении „Шторм 3“, где получил позывной „Киров“, — сообщила пресс-служба.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО фонд «Защитники Отечества» помог решить участникам СВО и их семьям более 10 тысяч вопросов. В основном ветеранов волнуют проблемы оформления документов, получения льгот, медицинской реабилитации, юридической и психологической поддержки, сообщают в правительстве округа.
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