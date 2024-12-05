Главаря РДК* Капустина лишили наследства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главарь РДК* Денис Капустин лишился наследства от покойного отца
Главарь РДК* Денис Капустин лишился наследства от покойного отца Фото:

Московский суд удовлетворил иск матери главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина о признании за ней права собственности на денежные средства, которые находились на счетах ее покойного супруга. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы.

«Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти [супруга] на денежные средства», — передает РИА Новости текст документа.

До подачи иска в суд мать Дениса Капустина обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. В то же время сам Капустин не проявлял интерес к деньгам и не подавал заявление о вступлении в права наследования. Ранее у него были отняты права на владение московской квартирой.

В ноябре главаря РДК Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению. Согласно информации ФСБ, гражданин России Капустин принимал участие в действиях на стороне ВСУ. Летом 2022 года он пытался осуществить подрыв топливного объекта в Волгоградской области. В дополнение к этому в 2023 году Капустин был замечен в попытке организовать наступление на территорию Брянской области.

*Запрещенная в России террористическая организация

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд удовлетворил иск матери главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина о признании за ней права собственности на денежные средства, которые находились на счетах ее покойного супруга. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы. «Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти [супруга] на денежные средства», — передает РИА Новости текст документа. До подачи иска в суд мать Дениса Капустина обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. В то же время сам Капустин не проявлял интерес к деньгам и не подавал заявление о вступлении в права наследования. Ранее у него были отняты права на владение московской квартирой. В ноябре главаря РДК Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению. Согласно информации ФСБ, гражданин России Капустин принимал участие в действиях на стороне ВСУ. Летом 2022 года он пытался осуществить подрыв топливного объекта в Волгоградской области. В дополнение к этому в 2023 году Капустин был замечен в попытке организовать наступление на территорию Брянской области. *Запрещенная в России террористическая организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...