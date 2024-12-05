Главаря РДК* Капустина лишили наследства

Московский суд удовлетворил иск матери главаря «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина о признании за ней права собственности на денежные средства, которые находились на счетах ее покойного супруга. Об этом свидетельствуют официальные судебные документы.
«Исковые требования… о признании права собственности на денежные средства в порядке наследования удовлетворить. Признать… право собственности в порядке наследования по закону после смерти [супруга] на денежные средства», — передает РИА Новости текст документа.
До подачи иска в суд мать Дениса Капустина обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. В то же время сам Капустин не проявлял интерес к деньгам и не подавал заявление о вступлении в права наследования. Ранее у него были отняты права на владение московской квартирой.
В ноябре главаря РДК Дениса Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению. Согласно информации ФСБ, гражданин России Капустин принимал участие в действиях на стороне ВСУ. Летом 2022 года он пытался осуществить подрыв топливного объекта в Волгоградской области. В дополнение к этому в 2023 году Капустин был замечен в попытке организовать наступление на территорию Брянской области.
*Запрещенная в России террористическая организация
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