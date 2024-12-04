В ХМАО сотрудник нефтяной компании пойдет под суд за взятку в 1,8 миллиона рублей

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере»
Инспектор по безопасности нефтяной компании из Нефтеюганска (ХМАО) пойдет под суд за взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Общая сумма взяток, поученных обвиняемым в период с 2020 по 2023 год, составила более 1,8 млн рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения», — сообщает пресс-служба ведомства.
Инспектор за деньги выдавал сотрудникам допуски к работе, не проверяя знания техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере».
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