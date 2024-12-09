Фигурант дела «Военторга» просится на свободу за млн рублей

Обвиняемый в рамках дела АО «Военторг» о хищениях при выполнении государственных контрактов для Министерства обороны России Тимур Исаков обратился к суду с просьбой освободить его из-под стражи под залог в размере 1 миллион рублей. Об этом сообщается в материалах дела.
«Адвокат Исакова Т.Ф. просит постановление суда отменить, избрать его подзащитному меру пресечения в виде <...> залога в размере до 1 миллиона рублей», — передает ТАСС содержание документа. Также адвокат Исакова предложил суду рассмотреть возможность заменить заключение под стражу на домашний арест.
Ранее Московский городской суд подтвердил законность ареста Владимира Павлова, руководителя компании «Военторг», обвиняемого в совершении хищений. Кроме того, судом был взят под стражу Исаков, который, предположительно, был соучастником преступления.
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