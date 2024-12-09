Срочно назначенный врио главы Курской области отправил в отставку правительство

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Хинштейн вступил в должность врио главы 6 декабря
Хинштейн вступил в должность врио главы 6 декабря Фото:

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительство. О своем решение глава сообщил во время заседания. 

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства», — заявил Хинштейн. Трансляция заседания велась в соцсети «Вконтакте». 

Теперь члены регионального кабмина продолжат работать в статусе врио. Это продлится до выборов губернатора.

Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Новый врио главы уже анонсировал масштабную ревизию в правительстве региона. Также Хинштейн признался, что работы у него настолько много, что он вынужден спать в рабочем кабинете. 

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительство. О своем решение глава сообщил во время заседания.  «В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства», — заявил Хинштейн. Трансляция заседания велась в соцсети «Вконтакте».  Теперь члены регионального кабмина продолжат работать в статусе врио. Это продлится до выборов губернатора. Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Новый врио главы уже анонсировал масштабную ревизию в правительстве региона. Также Хинштейн признался, что работы у него настолько много, что он вынужден спать в рабочем кабинете. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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