Срочно назначенный врио главы Курской области отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительство. О своем решение глава сообщил во время заседания.
«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства», — заявил Хинштейн. Трансляция заседания велась в соцсети «Вконтакте».
Теперь члены регионального кабмина продолжат работать в статусе врио. Это продлится до выборов губернатора.
Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Новый врио главы уже анонсировал масштабную ревизию в правительстве региона. Также Хинштейн признался, что работы у него настолько много, что он вынужден спать в рабочем кабинете.
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