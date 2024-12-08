08 декабря 2024

В ХМАО арестовали жителя, вымогавшего деньги у школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи считают, что житель Нягани вымогал деньги у школьника
Следователи считают, что житель Нягани вымогал деньги у школьника Фото:

Суд Нягани отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в вымогательстве. Следователи считают, что мужчина 1991 года рождения отобрал деньги и телефон у школьника.

«В ночное время, в период с 6 по 7 июля 2024 года обвиняемый, находясь по улице Уральской у дома №2, вымогал у несовершеннолетнего деньги в размере 5000 рублей, применяя насилие и угрожая уничтожением имущества и распространением компрометирующих сведений», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Обвиняемый отобрал у 15-летнего подростка 808 рублей и телефон за 10 тысяч.

Суд отправил югорчанина под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. На этом настаивали следователи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Нягани отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в вымогательстве. Следователи считают, что мужчина 1991 года рождения отобрал деньги и телефон у школьника. «В ночное время, в период с 6 по 7 июля 2024 года обвиняемый, находясь по улице Уральской у дома №2, вымогал у несовершеннолетнего деньги в размере 5000 рублей, применяя насилие и угрожая уничтожением имущества и распространением компрометирующих сведений», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Обвиняемый отобрал у 15-летнего подростка 808 рублей и телефон за 10 тысяч. Суд отправил югорчанина под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. На этом настаивали следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...