Суд Нягани отправил под стражу местного жителя, которого обвиняют в вымогательстве. Следователи считают, что мужчина 1991 года рождения отобрал деньги и телефон у школьника.
«В ночное время, в период с 6 по 7 июля 2024 года обвиняемый, находясь по улице Уральской у дома №2, вымогал у несовершеннолетнего деньги в размере 5000 рублей, применяя насилие и угрожая уничтожением имущества и распространением компрометирующих сведений», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Обвиняемый отобрал у 15-летнего подростка 808 рублей и телефон за 10 тысяч.
Суд отправил югорчанина под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. На этом настаивали следователи.
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