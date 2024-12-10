Политолог назвал, от чего зависит исход конфликта в Сирии: главные новости в подкасте URA.RU

После бегства президента Сирии Башара Асада из страны, в ней развернулась ожесточенная борьба за власть между террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Сирийской национальной армией», сообщил URA.RU доктор политических наук и профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, исход конфликта будет зависеть от количества контролируемых территорий в стране.
«„Хайат Тахрир аш-Шам“ сейчас захватила Центр и Юг Сирии, то есть Дамаск. И зашли уже в Тартус, где находится наша военноморская база России. А „Сирийская народная национальная армия“ развивает наступление на Манбидж на Рожаву. Рожава — это светская конфедерация курдов. Эта территория — нефтегазоносная часть Сирии — сейчас будет находиться под контролем „Сирийской национальной армии“, под турецкими прокси. Ну то есть эти две группировки Сирию поделили условно пополам», — заявил Манойло.
Эксперт также прокомментировал возможные изменения в социальной и политической структуре Сирии в связи с текущими событиями. Он отметил, что любой из лидеров группировок, овладевших властью, может применять жесткие меры для удержания контроля над захваченными территориями. Подробнее об этом в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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