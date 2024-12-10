Путин озвучил главный приоритет властей

Одной из важнейших задач России является обеспечение условий для активной и здоровой жизни граждан на протяжении всего их существования, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также заявил о необходимости гарантировать доступность медицинской помощи для всех жителей страны, независимо от их места проживания.
«Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни — так называется один из наших национальных проектов. Предстоящую работу по реализации этих проектов, задачи по достижению национальных целей мы недавно обсуждали и на Совете по стратегическому развитию», — заявил Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова российского лидера передает сайт Кремля.
Кроме того, Путин отметил, что одной из первостепенных задач властей также является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Это требует эффективной работы первичного уровня здравоохранения, развития передовых медицинских технологий и обеспечения населения лекарствами. По словам президента, важно, чтобы данные услуги были доступны для жителей всех регионов России.
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