Путин озвучил главный приоритет властей

Путин: приоритет властей РФ — обеспечение активной и здоровой жизни россиянам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин заявил, что приоритет властей РФ — это обеспечение условий для активной и здоровой жизни граждан
Владимир Путин заявил, что приоритет властей РФ — это обеспечение условий для активной и здоровой жизни граждан Фото:

Одной из важнейших задач России является обеспечение условий для активной и здоровой жизни граждан на протяжении всего их существования, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также заявил о необходимости гарантировать доступность медицинской помощи для всех жителей страны, независимо от их места проживания.

«Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни — так называется один из наших национальных проектов. Предстоящую работу по реализации этих проектов, задачи по достижению национальных целей мы недавно обсуждали и на Совете по стратегическому развитию», — заявил Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова российского лидера передает сайт Кремля

Кроме того, Путин отметил, что одной из первостепенных задач властей также является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Это требует эффективной работы первичного уровня здравоохранения, развития передовых медицинских технологий и обеспечения населения лекарствами. По словам президента, важно, чтобы данные услуги были доступны для жителей всех регионов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одной из важнейших задач России является обеспечение условий для активной и здоровой жизни граждан на протяжении всего их существования, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также заявил о необходимости гарантировать доступность медицинской помощи для всех жителей страны, независимо от их места проживания. «Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспечение активной, здоровой, продолжительной жизни — так называется один из наших национальных проектов. Предстоящую работу по реализации этих проектов, задачи по достижению национальных целей мы недавно обсуждали и на Совете по стратегическому развитию», — заявил Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Слова российского лидера передает сайт Кремля.  Кроме того, Путин отметил, что одной из первостепенных задач властей также является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан. Это требует эффективной работы первичного уровня здравоохранения, развития передовых медицинских технологий и обеспечения населения лекарствами. По словам президента, важно, чтобы данные услуги были доступны для жителей всех регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...