Житель ХМАО зарезал собутыльника в спину и инсценировал самоубийство

Пьяный житель Кондинского района убил собутыльника ножом и попытался инсценировать самоубийство. Однако один из ударов был совершен в спину, что сразу же опровергло его версию при медицинском осмотре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«Желая избежать ответственности за содеянное, обвиняемый сообщил в фельдшерский пункт о том, что его знакомый совершил самоубийство, вместе с тем, характер ножевых ранений, одно из которых зафиксировано в области спины, опровергал версию мужчины», — сказано в сообщении следкома. В ходе допроса сам задержанный, а также хозяин квартиры, ставший очевидцем убийства, рассказали об обстоятельствах преступления.
На данный момент мужчина заключен под стражу. За данное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что также находясь в состоянии алкогольного опьянения жительница ХМАО до смерти избила своего 11-месячного сына. На данный момент она находится под стражей.
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