Миллиардные гонорары, громкие романы и скандалы: Тейлор Свифт — 35

Королеве поп-сцены Тейлор Свифт исполнилось 35 лет

13 декабря 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Тейлор Свифт 13 декабря 2024 года исполнилось 35 лет Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press В пятницу 13 декабря 2024 года исполнилось 35 лет одной из самых ярких звезд современной музыки — Тейлор Свифт. Певица, автор песен, режиссер, филантроп, сумевшая покорить мир своим талантом и трудолюбием. В честь её юбилея URA.RU вспоминает, как простая кантри-певица из Пенсильвании стала главным голосом своего поколения и настоящей поп-королевой. Детство и начало пути Тейлор Свифт Тейлор Элисон Свифт родилась 13 декабря 1989 года в небольшом городке Рединг, штат Пенсильвания. С ранних лет девочка увлекалась музыкой и выступлениями. Уже в 10 лет она пела в караоке-клубах и на детских праздниках, а в 11 — написала свою первую песню Lucky You. Переломный момент в судьбе юной Тейлор случился в 2003 году. Тогда она заняла первое место на местном конкурсе талантов и в качестве приза получила возможность спеть на разогреве у известного кантри-исполнителя Чарли Дэниелса. Именно после этого выступления 13-летняя Свифт всерьез увлеклась кантри-музыкой и твердо решила связать с ней свою жизнь. Ради исполнения мечты Тейлор вместе с мамой переехала в Нэшвилл — столицу кантри. Девочка ходила на прослушивания, рассылала демо-записи своих песен на радиостанции и лейблы. И её старания не прошли даром. В 2005 году, в возрасте 15 лет, Свифт подписала контракт с независимым лейблом Big Machine Records. Так началось ее восхождение к вершинам музыкального Олимпа. Покорение кантри-сцены Артистку назвали в честь исполнителя и автора песен Джеймса Тейлора Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Дебютный сингл Тейлор под названием Tim McGraw увидел свет в 2006 году. Трогательная песня о расставании с любимым человеком и воспоминаниях, связанных с музыкой кантри-певца Тима Макгро, быстро стала хитом. Сингл занял 6 место в кантри-чарте Billboard, а клип на него получил награду CMT Music Awards за «Прорыв года». Последовавший за синглом дебютный альбом Свифт, получивший ее имя, разошелся тиражом более 5 млн копий и сделал 16-летнюю исполнительницу настоящей звездой жанра. Песни с пластинки, такие как Teardrops on My Guitar, Our Song и Should've Said No, одна за другой покоряли кантри-чарты и приносили Тейлор первые статуэтки премии «Грэмми». Последовавшие за дебютником альбомы Fearless (2008), Speak Now (2010) и Red (2012) закрепили за Свифт статус главной кантри-певицы своего поколения. Синглы Love Story, You Belong with Me, Mine, We Are Never Ever Getting Back Together и I Knew You Were Trouble стали международными хитами и добрались до вершин поп-чартов. А сама Тейлор к 23 годам уже могла похвастаться 7 премиями «Грэмми» и званием «Артиста Десятилетия» по версии Ассоциации кантри-музыки (CMA). Переход в поп и мировое господство Тейлор Свифт В 2014 году Тейлор Свифт решилась на смелый шаг — записать полностью поп-альбом. Результатом стала культовая пластинка 1989, ставшая одним из самых успешных релизов десятилетия. Альбом возглавил чарты по всему миру, а такие хиты, как Shake It Off, Blank Space, Style и Bad Blood, надолго поселились в эфире радиостанций и плейлистах меломанов. 1989 превратил Свифт из кантри-звезды в главную поп-диву планеты. Журнал Time включил певицу в список самых влиятельных людей мира, а Billboard назвал «Женщиной года». На церемонии «Грэмми» 2016 года Тейлор забрала 3 статуэтки, включая «Альбом года» — её второй триумф в этой престижной категории. Последовавшие за 1989 альбомы reputation (2017), Lover (2019), folklore и evermore (оба 2020) лишь укрепили позиции Свифт как главной поп-звезды современности. Каждый из них дебютировал на первой строчке Billboard 200 и приносил Тейлор всё новые награды и рекорды. В 2022 году певица выпустила сразу 2 альбома — электро-поп Midnights и инди-фолк The Tortured Poets Department, вновь покорившие чарты и принёсшие ей 4 «Грэмми», включая рекордную 4 победу в номинации «Альбом года». Личная жизнь Тейлор Свифт Личная жизнь Тейлор Свифт всегда вызывала не меньший интерес, чем ее музыка. Романы певицы часто становились главной темой таблоидов и порождали бесчисленные слухи и домыслы. Одними из самых обсуждаемых были отношения Свифт с актером Джейком Джилленхолом, которые продлились с октября по декабрь 2010 года. Именно ему певица посвятила культовую песню All Too Well, а в 2021 году сняла 10-минутный короткометражный фильм, более подробно рассказывающий об этом болезненном романе. Другой яркой страницей в личной жизни Тейлор стал роман с участником группы One Direction Гарри Стайлсом. Музыканты встречались с октября 2012 по январь 2013 года, а после расставания Свифт написала о Гарри песни I Knew You Were Trouble, Style и Out of the Woods. На данный момент Тейлор Свифт встречается с игроком в американский футбол Трэвисом Келси Фото: IMAGO/mpi04/MediaPunch/www.imago-images.de/Global Look Press С 2016 по 2023 год певица состояла в отношениях с британским актером Джо Элвином. Эта связь оказалась самой долгой и серьезной в жизни Тейлор. Влюблённые старались не афишировать свой роман, но, по слухам, даже были помолвлены и планировали свадьбу. Однако в апреле 2023-го стало известно об их расставании. Причины разрыва до сих пор доподлинно неизвестны. В октябре 2023 года Свифт начала встречаться со звездой американского футбола Трэвисом Келси. Их роман быстро стал главной темой в СМИ, а совместное фото пары после победы команды Трэвиса в Супербоуле-2024 облетело все соцсети и породило сотни мемов. На данный момент Тейлор и Келси продолжают встречаться, но о дальнейших планах предпочитают не распространяться. Тейлор Свифт в цифрах Составить полный список наград Тейлор Свифт — задача не из лёгких. На счету певицы более 400 различных премий, включая 12 статуэток «Грэмми», 40 American Music Awards (абсолютный рекорд), 29 Billboard Music Awards, 12 Country Music Association Awards и 23 Billboard Music Awards. Свифт — первая и единственная певица, 4 раза выигравшая «Грэмми» в категории «Альбом года» (за Fearless, 1989, folklore и Midnights). Также она удерживает рекорд по количеству побед в номинациях «Лучший кантри-альбом» (4) и «Лучший вокальный поп-альбом» (5). Помимо музыкальных достижений, Тейлор может похвастаться и множеством коммерческих рекордов. Она единственная певица в истории, чьи 10 альбомов были проданы тиражом более 1 млн копий за первую неделю в США. Её последний на данный момент альбом The Tortured Poets Department также установил несколько рекордов на Spotify, включая наибольшее количество прослушиваний за сутки (более 300 млн) и за неделю (более 1 млрд). Феноменальный успех и популярность Свифт отразились и на ее финансовом состоянии. По данным Forbes, в октябре 2023 года Тейлор стала первым в истории музыкантом-миллиардером, заработавшим своё состояние исключительно музыкой. На май 2024-го ее суммарное состояние оценивается более чем в $1,3 млрд. Во многом эта сумма была достигнута благодаря грандиозному мировому туру The Eras Tour, стартовавшему в марте 2023 года. За более чем 100 концертов в рамках тура Свифт заработала примерно $1,2 млрд, что сделало The Eras Tour самым кассовым концертным туром в истории. Также Billboard подсчитал, что тур Тейлор принес экономике США более $5 млрд за счет продажи билетов, мерча и роста туристической активности в городах, где проходили шоу. Скандалы и конфликты Тейлор Свифт Конфликт между Тейлор Свифт и Канье Уэстом — одна из крупнейших историй вражды между знаменитостями, начавшаяся на MTV Video Music Awards 2009 года. Фото: John Taggar/Global Look Press За свою карьеру Тейлор Свифт не раз оказывалась в центре громких скандалов и конфликтов. Пожалуй, самым резонансным стало ее противостояние с рэпером Канье Уэстом. Их вражда началась еще в 2009 году, когда Уэст прервал благодарственную речь Свифт на церемонии MTV VMA, заявив, что награду за «Лучшее женское видео» должна была получить Бейонсе. Это событие надолго испортило отношения музыкантов и вылилось в череду взаимных выпадов и обвинений. В 2016 году конфликт вспыхнул с новой силой после выхода песни Канье «Famous», в которой он оскорбительно высказался о Свифт. Тейлор заявила, что не давала согласия на упоминание ее имени в треке, однако на тот момент жена рэпера Ким Кардашьян опубликовала запись телефонного разговора, где певица якобы одобряет текст. Этот инцидент вылился в масштабную травлю Свифт в соцсетях и на долгое время подорвал её репутацию. Другой громкой историей стал конфликт Тейлор с ее бывшим лейблом Big Machine Records. В 2019 году компания была продана менеджеру Джастину Брауну, с которым у Свифт были напряжённые отношения. Вместе с лейблом Браун получил права на мастер-записи первых 6 альбомов певицы, что означало, что она не могла распоряжаться собственной музыкой. В ответ на это Тейлор объявила, что планирует перезаписать свои ранние пластинки, чтобы вернуть контроль над творчеством. Конфликт вышел далеко за рамки музыкальной индустрии и привлёк внимание политиков и активистов. Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес даже предложила изменить законодательство, чтобы защитить права артистов на их музыку. В итоге Свифт удалось отстоять свою позицию и заново выпустить альбомы Fearless, Red, Speak Now и 1989 в собственных версиях (Taylor's Version). Были в карьере Тейлор и другие спорные моменты, включая обвинения в плагиате и чрезмерном использовании приёмов для повышения продаж. Однако певица всегда умела достойно реагировать на критику и выходить из любых передряг с высоко поднятой головой. Ее умение превращать негатив в творческое топливо и честно рассказывать о своих проблемах в песнях давно стали ее фирменным знаком и одной из причин непоколебимой любви фанатов.

