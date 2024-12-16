В Перми наказали ночных дрифтеров, устроивших гонки

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К ответственности привлечены 13 гонщиков
К ответственности привлечены 13 гонщиков Фото:

В Перми привлекли к ответственности 13 ночных дрифтеров, которые устроили гонки в центре города. С каждым из них провели беседу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми.

«Установлены личности всех гонщиков, которые устроили дрифт в центре Перми в минувшие выходные. На них составлено 13 административных протоколов. Со всеми проведены профилактические беседы», — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ напоминают пермякам, что гонки и дрифт запрещены. Недопустимо подвергать свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих опасности.

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В Перми привлекли к ответственности 13 ночных дрифтеров, которые устроили гонки в центре города. С каждым из них провели беседу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми. «Установлены личности всех гонщиков, которые устроили дрифт в центре Перми в минувшие выходные. На них составлено 13 административных протоколов. Со всеми проведены профилактические беседы», — рассказали в Госавтоинспекции. В ГАИ напоминают пермякам, что гонки и дрифт запрещены. Недопустимо подвергать свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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