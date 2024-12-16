В Перми наказали ночных дрифтеров, устроивших гонки

К ответственности привлечены 13 гонщиков
В Перми привлекли к ответственности 13 ночных дрифтеров, которые устроили гонки в центре города. С каждым из них провели беседу. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Перми.
«Установлены личности всех гонщиков, которые устроили дрифт в центре Перми в минувшие выходные. На них составлено 13 административных протоколов. Со всеми проведены профилактические беседы», — рассказали в Госавтоинспекции.
В ГАИ напоминают пермякам, что гонки и дрифт запрещены. Недопустимо подвергать свою жизнь и жизнь и здоровье окружающих опасности.
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