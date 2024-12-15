В Сургуте умерла одна из первых в городе врачей-акушеров

В Сургуте (ХМАО) умерла врач Любовь Шестоперова, которая была одним из первых акушеров-гинекологов, приехавших в город. Об этом рассказала глава местного центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева.
«Любовь Петровна была настоящей легендой, участницей трудового фронта и ударником коммунистического труда, удостоенной медали „За доблестный труд“. Стойкость, мужественность, большая любовь к своей профессии, преданность делу, безотказность — все эти качества были ей присущи», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева.
Благодаря Шестоперовой на свет появились тысячи югорчан. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Любови Петровны. Память о ней навсегда останется в сердцах коллег и друзей», — добавила руководитель центра.
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