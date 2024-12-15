15 декабря 2024

В Сургуте умерла одна из первых в городе врачей-акушеров

Врач Любовь Шестоперова умерла в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте умерла врач Любовь Шестоперова
В Сургуте умерла врач Любовь Шестоперова Фото:

В Сургуте (ХМАО) умерла врач Любовь Шестоперова, которая была одним из первых акушеров-гинекологов, приехавших в город. Об этом рассказала глава местного центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева.

«Любовь Петровна была настоящей легендой, участницей трудового фронта и ударником коммунистического труда, удостоенной медали „За доблестный труд“. Стойкость, мужественность, большая любовь к своей профессии, преданность делу, безотказность — все эти качества были ей присущи», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева.

Благодаря Шестоперовой на свет появились тысячи югорчан. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Любови Петровны. Память о ней навсегда останется в сердцах коллег и друзей», — добавила руководитель центра.

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В Сургуте (ХМАО) умерла врач Любовь Шестоперова, которая была одним из первых акушеров-гинекологов, приехавших в город. Об этом рассказала глава местного центра охраны материнства Лариса Белоцерковцева. «Любовь Петровна была настоящей легендой, участницей трудового фронта и ударником коммунистического труда, удостоенной медали „За доблестный труд“. Стойкость, мужественность, большая любовь к своей профессии, преданность делу, безотказность — все эти качества были ей присущи», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева. Благодаря Шестоперовой на свет появились тысячи югорчан. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким Любови Петровны. Память о ней навсегда останется в сердцах коллег и друзей», — добавила руководитель центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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