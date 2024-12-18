Зеленский рассказал, чем займется после президентского срока

Президент Зеленский допустил вероятность своего возвращения к работе комиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский может вернуться к профессии комика
Зеленский может вернуться к профессии комика Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что в будущем может снова вернуться к работе комиком. По его словам, это возможно лишь в том случае, если он «не потеряет то, что было внутри себя». 

«Если я не потеряю то, что было внутри , то кто знает, может быть», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, может ли он снова вернуться к работе комика. Его слова передает Le Parisien.

Владимир Зеленский в 90-х играл в российском КВН. Позже он основал свою студию «Квартал 95», где выходили юмористические пародии, а также сериалы и ситкомы. Зеленский прекратил свою деятельность комика после вступления в должность президента Украины в 2019 году. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что в будущем может снова вернуться к работе комиком. По его словам, это возможно лишь в том случае, если он «не потеряет то, что было внутри себя».  «Если я не потеряю то, что было внутри , то кто знает, может быть», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, может ли он снова вернуться к работе комика. Его слова передает Le Parisien. Владимир Зеленский в 90-х играл в российском КВН. Позже он основал свою студию «Квартал 95», где выходили юмористические пародии, а также сериалы и ситкомы. Зеленский прекратил свою деятельность комика после вступления в должность президента Украины в 2019 году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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