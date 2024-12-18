Зеленский рассказал, чем займется после президентского срока

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что в будущем может снова вернуться к работе комиком. По его словам, это возможно лишь в том случае, если он «не потеряет то, что было внутри себя».
«Если я не потеряю то, что было внутри , то кто знает, может быть», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста, может ли он снова вернуться к работе комика. Его слова передает Le Parisien.
Владимир Зеленский в 90-х играл в российском КВН. Позже он основал свою студию «Квартал 95», где выходили юмористические пародии, а также сериалы и ситкомы. Зеленский прекратил свою деятельность комика после вступления в должность президента Украины в 2019 году.
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