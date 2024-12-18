Опубликован список попавших в больницу после столкновения поездов под Мурманском

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших при столкновении поездов. Он сообщил имена и возраст пассажиров, а также в какие медучреждения они доставлены, в своем telegram-канале.
«В Полярные Зори: Платонова Татьяна Дмитриевна, 66 лет (15.11.1958), Еремеев Сергей Рафаилович, 67 лет (24.11.1957), Мироненко Владимир Васильевич, 69 лет (25.02.1955). В Апатитско-Кировскую ЦРБ: Шишов Даниил Евгеньевич, 29 лет (24.07.1995). В Кандалакшскую ЦРБ: Елисеева Ольга Львовна, 38 лет (09.12.1986)», — сообщил Чибис в своем telegram-канале.
Кроме того, он указал, что среди пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ доставлены пострадавшие, личности которых устанавливаются. Это три женщины в возрасте 47, 50 лет и 51 года, а также мужчина 50 лет.
В числе доставленных в эту же больницу — Лотников Михаил Александрович, 10 лет (22.10.2014), Дрожжина Мария Вячеславовна, 8 лет (16.01.2016), Еремеева Наталья Герасимовна 58 лет (1966 года рождения), Нижанкевич Александра Сергеевна, 30 лет (12.04.1994), Кошелева Галина Николаевна, 72 года (26.08.1952), Лотников Александр Сергеевич, 42 года (09.01.1982), Лотникова Ирина Александровна, 42 года (18.02.1982), Ермольчев Денис Григорьевич, 16 лет (25.10.2008).
По словам Андрея Чибиса, в числе погибших — 50-летняя женщина. Ее личность сейчас устанавливают.
Трагическое столкновение двух поездов под Мурманском, произошедшее на железнодорожной станции Княжая, привело к гибели женщины и ранениям множества пассажиров. Инцидент, в котором участвовали пассажирский поезд из Мурманска в Санкт-Петербург и грузовой поезд, затронул 326 человек, находившихся на борту пассажирского поезда.
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