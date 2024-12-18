В Ханты-Мансийске автоинспекторы устроят массовую проверку водителей

В Ханты-Мансийске 19 декабря пройдет массовая проверка водителей на соблюдение правил перевозки детей. О мероприятии сообщили в городской Госавтоинспекции.
«19 декабря 2024 года на территории города Ханты-Мансийска пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что особое внимание будет уделено территориям возле школ и детский садов.
Госавтоинспекторы напомнили, что от соблюдения правил зависит жизнь и здоровье детей. Нарушение грозит штрафом.
В Сургутском районе ранее сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку грузовых автомобилей. В ходе нее было пресечено 70 нарушений.
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