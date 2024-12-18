18 декабря 2024

В Ханты-Мансийске автоинспекторы устроят массовую проверку водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей
Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей Фото:

В Ханты-Мансийске 19 декабря пройдет массовая проверка водителей на соблюдение правил перевозки детей. О мероприятии сообщили в городской Госавтоинспекции.

«19 декабря 2024 года на территории города Ханты-Мансийска пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что особое внимание будет уделено территориям возле школ и детский садов.

Госавтоинспекторы напомнили, что от соблюдения правил зависит жизнь и здоровье детей. Нарушение грозит штрафом.

В Сургутском районе ранее сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку грузовых автомобилей. В ходе нее было пресечено 70 нарушений.

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В Ханты-Мансийске 19 декабря пройдет массовая проверка водителей на соблюдение правил перевозки детей. О мероприятии сообщили в городской Госавтоинспекции. «19 декабря 2024 года на территории города Ханты-Мансийска пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что особое внимание будет уделено территориям возле школ и детский садов. Госавтоинспекторы напомнили, что от соблюдения правил зависит жизнь и здоровье детей. Нарушение грозит штрафом. В Сургутском районе ранее сотрудники ГИБДД устроили массовую проверку грузовых автомобилей. В ходе нее было пресечено 70 нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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