Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов принял участие в цикле передач «Пусть говорят», посвященному убийству певца Игоря Талькова. В качестве эксперта он заступился за певицу Азизу и посоветовал любящим женщинам прятать пистолет, если ее возлюбленный совершил убийство. Кадры с участием криминального авторитета в ток-шоу прислал читатель URA.RU.
«Хочу сразу к мужчинам обратиться. Чтобы не оскорбляли Азизу и не переходили на личности. Смотрите, какие должны быть девушки — убил, а она должна пистолет разобрать и спрятать. За это мы их и любили», — заявил Морозов.
Морозов рассказал, что за создание ОПГ и убийства он провел в местах заключения 20 лет. Из них 15 лет он отсидел в одиночке.
Ранее Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стали оскорбления «Якудзы» в социальных сетях.
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