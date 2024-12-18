Общество Криминального авторитета из Златоуста позвали на программу про убийство Талькова. Видео 19 декабря 2024 в 08:05 Размер текста - 17 + Александр Морозов стал гостем «Пусть говорят» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов принял участие в цикле передач «Пусть говорят», посвященному убийству певца Игоря Талькова. В качестве эксперта он заступился за певицу Азизу и посоветовал любящим женщинам прятать пистолет, если ее возлюбленный совершил убийство. Кадры с участием криминального авторитета в ток-шоу прислал читатель URA.RU. «Хочу сразу к мужчинам обратиться. Чтобы не оскорбляли Азизу и не переходили на личности. Смотрите, какие должны быть девушки — убил, а она должна пистолет разобрать и спрятать. За это мы их и любили», — заявил Морозов. Морозов рассказал, что за создание ОПГ и убийства он провел в местах заключения 20 лет. Из них 15 лет он отсидел в одиночке. Ранее Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стали оскорбления «Якудзы» в социальных сетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов принял участие в цикле передач «Пусть говорят», посвященному убийству певца Игоря Талькова. В качестве эксперта он заступился за певицу Азизу и посоветовал любящим женщинам прятать пистолет, если ее возлюбленный совершил убийство. Кадры с участием криминального авторитета в ток-шоу прислал читатель URA.RU. «Хочу сразу к мужчинам обратиться. Чтобы не оскорбляли Азизу и не переходили на личности. Смотрите, какие должны быть девушки — убил, а она должна пистолет разобрать и спрятать. За это мы их и любили», — заявил Морозов. Морозов рассказал, что за создание ОПГ и убийства он провел в местах заключения 20 лет. Из них 15 лет он отсидел в одиночке. Ранее Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стали оскорбления «Якудзы» в социальных сетях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям