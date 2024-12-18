18 декабря 2024

Криминального авторитета из Златоуста позвали на программу про убийство Талькова. Видео

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Морозов Александр Челябинск, морозов александр
Александр Морозов стал гостем «Пусть говорят» Фото:

Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов принял участие в цикле передач «Пусть говорят», посвященному убийству певца Игоря Талькова. В качестве эксперта он заступился за певицу Азизу и посоветовал любящим женщинам прятать пистолет, если ее возлюбленный совершил убийство. Кадры с участием криминального авторитета в ток-шоу прислал читатель URA.RU.

«Хочу сразу к мужчинам обратиться. Чтобы не оскорбляли Азизу и не переходили на личности. Смотрите, какие должны быть девушки — убил, а она должна пистолет разобрать и спрятать. За это мы их и любили», — заявил Морозов.

Морозов рассказал, что за создание ОПГ и убийства он провел в местах заключения 20 лет. Из них 15 лет он отсидел в одиночке.

Ранее Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стали оскорбления «Якудзы» в социальных сетях.

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Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов принял участие в цикле передач «Пусть говорят», посвященному убийству певца Игоря Талькова. В качестве эксперта он заступился за певицу Азизу и посоветовал любящим женщинам прятать пистолет, если ее возлюбленный совершил убийство. Кадры с участием криминального авторитета в ток-шоу прислал читатель URA.RU. «Хочу сразу к мужчинам обратиться. Чтобы не оскорбляли Азизу и не переходили на личности. Смотрите, какие должны быть девушки — убил, а она должна пистолет разобрать и спрятать. За это мы их и любили», — заявил Морозов. Морозов рассказал, что за создание ОПГ и убийства он провел в местах заключения 20 лет. Из них 15 лет он отсидел в одиночке. Ранее Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Александра Воложанина (позывной «Якудза») один миллион рублей. Поводом стали оскорбления «Якудзы» в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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