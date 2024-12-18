18 декабря 2024

Новую книгу о Пермском зверином стиле презентует Борис Эренбург

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Пермскому звериному стилю посвятил новую книгу Борис Эренбург
Пермскому звериному стилю посвятил новую книгу Борис Эренбург Фото:

Писатель и издатель Борис Эренбург выпускает свою новую книгу, посвященную Пермскому звериному стилю. «Под знаком солнца и луны» будет издана в 2025 году, но презентация в Перми состоится уже в этом декабре.

«Издание посвящено мифологии и языку звериного стиля и уже готовится к печати. На презентации автор познакомит с одной из глав книги, которая называется „Владыка трех миров“. Презентация произведения состоится 24 декабря», — сообщает Книжный клуб «Алендвик».

Борис Эренбург — автор популярных книг на тему звериного стиля «Книга пермских чудовищ» и альбома «Звериный стиль». Встреча с писателем состоится на Комсомольском проспекте, 15 в 18:30 24 декабря. Вход свободный.

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Писатель и издатель Борис Эренбург выпускает свою новую книгу, посвященную Пермскому звериному стилю. «Под знаком солнца и луны» будет издана в 2025 году, но презентация в Перми состоится уже в этом декабре. «Издание посвящено мифологии и языку звериного стиля и уже готовится к печати. На презентации автор познакомит с одной из глав книги, которая называется „Владыка трех миров“. Презентация произведения состоится 24 декабря», — сообщает Книжный клуб «Алендвик». Борис Эренбург — автор популярных книг на тему звериного стиля «Книга пермских чудовищ» и альбома «Звериный стиль». Встреча с писателем состоится на Комсомольском проспекте, 15 в 18:30 24 декабря. Вход свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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