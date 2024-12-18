Новую книгу о Пермском зверином стиле презентует Борис Эренбург

Писатель и издатель Борис Эренбург выпускает свою новую книгу, посвященную Пермскому звериному стилю. «Под знаком солнца и луны» будет издана в 2025 году, но презентация в Перми состоится уже в этом декабре.
«Издание посвящено мифологии и языку звериного стиля и уже готовится к печати. На презентации автор познакомит с одной из глав книги, которая называется „Владыка трех миров“. Презентация произведения состоится 24 декабря», — сообщает Книжный клуб «Алендвик».
Борис Эренбург — автор популярных книг на тему звериного стиля «Книга пермских чудовищ» и альбома «Звериный стиль». Встреча с писателем состоится на Комсомольском проспекте, 15 в 18:30 24 декабря. Вход свободный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!