18 декабря 2024

В аэропорту Сургута появится новое кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Сургута собирается открыть новое кафе в стерильной зоне на втором этаже
Аэропорт Сургута собирается открыть новое кафе в стерильной зоне на втором этаже Фото:

В сургутском аэропорту планируют открыть новое кафе. Оно разместится в расширенной стерильной зоне, сообщила пресс-служба аэровокзала.

«В аэропорту Сургута обновления: стерильная зона стала больше на 300 кв. м. А скоро в новом пространстве откроется кафе», — сообщили в аэропорту.

Меню в новом пункте общепита будет составлено по запросу пассажиров. Сейчас аэропорт проводит голосование в своем telegram-канале, по которому определит предпочтения посетителей аэропорта. Пассажиры могут помочь сформировать ассортимент блюд, который будет представлен в кафе.

Также в расширенной стерильной зоне появилось 120 дополнительных посадочных мест для пассажиров. Для самых маленьких путешественников установлена детская площадка, чтобы они могли провести время с удовольствием, ожидая вылета.

Ранее URA.RU писало, что на втором этаже международного аэропорта имени Фармана Салманова в Сургуте проводится реконструкция: общая зона преобразована в пространство для предполетного ожидания. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей.

Автор видео: Аэропорт Сургут им. Фармана Салманова

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В сургутском аэропорту планируют открыть новое кафе. Оно разместится в расширенной стерильной зоне, сообщила пресс-служба аэровокзала. «В аэропорту Сургута обновления: стерильная зона стала больше на 300 кв. м. А скоро в новом пространстве откроется кафе», — сообщили в аэропорту. Меню в новом пункте общепита будет составлено по запросу пассажиров. Сейчас аэропорт проводит голосование в своем telegram-канале, по которому определит предпочтения посетителей аэропорта. Пассажиры могут помочь сформировать ассортимент блюд, который будет представлен в кафе. Также в расширенной стерильной зоне появилось 120 дополнительных посадочных мест для пассажиров. Для самых маленьких путешественников установлена детская площадка, чтобы они могли провести время с удовольствием, ожидая вылета. Ранее URA.RU писало, что на втором этаже международного аэропорта имени Фармана Салманова в Сургуте проводится реконструкция: общая зона преобразована в пространство для предполетного ожидания. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей. Автор видео: Аэропорт Сургут им. Фармана Салманова
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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