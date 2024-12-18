В сургутском аэропорту планируют открыть новое кафе. Оно разместится в расширенной стерильной зоне, сообщила пресс-служба аэровокзала.
«В аэропорту Сургута обновления: стерильная зона стала больше на 300 кв. м. А скоро в новом пространстве откроется кафе», — сообщили в аэропорту.
Меню в новом пункте общепита будет составлено по запросу пассажиров. Сейчас аэропорт проводит голосование в своем telegram-канале, по которому определит предпочтения посетителей аэропорта. Пассажиры могут помочь сформировать ассортимент блюд, который будет представлен в кафе.
Также в расширенной стерильной зоне появилось 120 дополнительных посадочных мест для пассажиров. Для самых маленьких путешественников установлена детская площадка, чтобы они могли провести время с удовольствием, ожидая вылета.
Ранее URA.RU писало, что на втором этаже международного аэропорта имени Фармана Салманова в Сургуте проводится реконструкция: общая зона преобразована в пространство для предполетного ожидания. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей.
Автор видео: Аэропорт Сургут им. Фармана Салманова
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