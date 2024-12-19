Россия увеличила поставки мяса за границу почти на 30%

За последние 11 месяцев текущего года экспорт российского мяса вырос до 28% и достиг отметки в более 190 миллионов долларов. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, опираясь на данные экспертов.
«Экспорт российской готовой мясной продукции за 11 месяцев этого года вырос на 28% до более 190 миллионов долларов», — передает «Интерфакс» данные центра. По их данным, Россия экспортирует другим странам изделия и консервы из мяса птицы, говядины, свинины, а также различные виды колбас.
Среди основных импортеров российской мясной продукции выделяются Казахстан, который занимает 53% от общего объема поставок, Белоруссия с 11% и Азербайджан, занимающий 7%. Эти страны являются ключевыми партнерами России в данном сегменте экспорта.
В 2024 году Россия также увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза. Отмечается, что объем экспорта составил 1,7 миллиона долларов за январь-сентябрь.
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