Россия увеличила поставки мяса за границу почти на 30%

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Россия почти на треть увеличила поставки мяса другим странам
Россия почти на треть увеличила поставки мяса другим странам Фото:

За последние 11 месяцев текущего года экспорт российского мяса вырос до 28% и достиг отметки в более 190 миллионов долларов. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, опираясь на данные экспертов.

«Экспорт российской готовой мясной продукции за 11 месяцев этого года вырос на 28% до более 190 миллионов долларов», — передает «Интерфакс» данные центра. По их данным, Россия экспортирует другим странам изделия и консервы из мяса птицы, говядины, свинины, а также различные виды колбас.

Среди основных импортеров российской мясной продукции выделяются Казахстан, который занимает 53% от общего объема поставок, Белоруссия с 11% и Азербайджан, занимающий 7%. Эти страны являются ключевыми партнерами России в данном сегменте экспорта.

В 2024 году Россия также увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза. Отмечается, что объем экспорта составил 1,7 миллиона долларов за январь-сентябрь.

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За последние 11 месяцев текущего года экспорт российского мяса вырос до 28% и достиг отметки в более 190 миллионов долларов. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, опираясь на данные экспертов. «Экспорт российской готовой мясной продукции за 11 месяцев этого года вырос на 28% до более 190 миллионов долларов», — передает «Интерфакс» данные центра. По их данным, Россия экспортирует другим странам изделия и консервы из мяса птицы, говядины, свинины, а также различные виды колбас. Среди основных импортеров российской мясной продукции выделяются Казахстан, который занимает 53% от общего объема поставок, Белоруссия с 11% и Азербайджан, занимающий 7%. Эти страны являются ключевыми партнерами России в данном сегменте экспорта. В 2024 году Россия также увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза. Отмечается, что объем экспорта составил 1,7 миллиона долларов за январь-сентябрь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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