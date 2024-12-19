В Магнитогорске пропал 16-летний подросток. Скрин

19 декабря 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Юноша ушел из дома 18 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 16-летнего юношу, который ушел из дома 18 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». «Ишимов Юрий, 16 лет. Ушел из дома №49 по улице Грязнова 18 декабря и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры спасотряда на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Юноше на вид 16-17 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые. был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и бело-синие кроссовки. С собой взял разноцветную маленькую сумку на плечо. Молодой человек пропал 18 декабря Альфа-Спас, Магнитогорск, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 16-летнего юношу, который ушел из дома 18 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». «Ишимов Юрий, 16 лет. Ушел из дома №49 по улице Грязнова 18 декабря и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры спасотряда на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Юноше на вид 16-17 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые. был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и бело-синие кроссовки. С собой взял разноцветную маленькую сумку на плечо.