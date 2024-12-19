В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 16-летнего юношу, который ушел из дома 18 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас».
«Ишимов Юрий, 16 лет. Ушел из дома №49 по улице Грязнова 18 декабря и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры спасотряда на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Юноше на вид 16-17 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые. был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и бело-синие кроссовки. С собой взял разноцветную маленькую сумку на плечо.
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