В Магнитогорске пропал 16-летний подросток. Скрин

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Виды города. Челябинск, сугроб, девушка, рельсы, подросток, женщина, сосули, жд пути
Юноша ушел из дома 18 декабря Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 16-летнего юношу, который ушел из дома 18 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас».

«Ишимов Юрий, 16 лет. Ушел из дома №49 по улице Грязнова 18 декабря и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры спасотряда на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Юноше на вид 16-17 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые. был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и бело-синие кроссовки. С собой взял разноцветную маленькую сумку на плечо.

Молодой человек пропал 18 декабря
Молодой человек пропал 18 декабря

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 16-летнего юношу, который ушел из дома 18 декабря. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». «Ишимов Юрий, 16 лет. Ушел из дома №49 по улице Грязнова 18 декабря и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — рассказали волонтеры спасотряда на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Юноше на вид 16-17 лет, рост 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые. был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и бело-синие кроссовки. С собой взял разноцветную маленькую сумку на плечо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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