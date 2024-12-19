Жители Свердловской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с проблемами в области медицины, ЖКХ, с пенсионной темой. Также были заявлены вопросы от ветеранов и участников боевых действий. Список главных тем региона появился на экране в ходе прямой линии, которая проходит 19 декабря.
«Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета», — отмечено в списке.
Ранее во время прямой линии поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Итоги года Путин вновь проводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. В таком виде прямая линия проходила в 2023 году и в 2020 году во время пандемии коронавируса.
От Свердловской области на прямой линии с президентом опубликовано пять вопросов
URA.RU
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Жители Свердловской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с проблемами в области медицины, ЖКХ, с пенсионной темой. Также были заявлены вопросы от ветеранов и участников боевых действий. Список главных тем региона появился на экране в ходе прямой линии, которая проходит 19 декабря. «Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета», — отмечено в списке. Ранее во время прямой линии поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Итоги года Путин вновь проводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. В таком виде прямая линия проходила в 2023 году и в 2020 году во время пандемии коронавируса.