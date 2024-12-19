Свердловчане рассказали Путину о главных проблемах региона. Скрин

На прямой линии Путина появился список вопросов от Свердловской области

19 декабря 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Итоги года Владимир Путин подводит вновь в рамках большой пресс-конференции со СМИ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года Жители Свердловской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с проблемами в области медицины, ЖКХ, с пенсионной темой. Также были заявлены вопросы от ветеранов и участников боевых действий. Список главных тем региона появился на экране в ходе прямой линии, которая проходит 19 декабря. «Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета», — отмечено в списке. Ранее во время прямой линии поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Итоги года Путин вновь проводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. В таком виде прямая линия проходила в 2023 году и в 2020 году во время пандемии коронавируса. От Свердловской области на прямой линии с президентом опубликовано пять вопросов URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину с проблемами в области медицины, ЖКХ, с пенсионной темой. Также были заявлены вопросы от ветеранов и участников боевых действий. Список главных тем региона появился на экране в ходе прямой линии, которая проходит 19 декабря. «Главные вопросы Свердловская область. Вопросы ветеранов и участников боевых действий, медицина, качество жилья и коммуникаций, инфраструктура, уровень пенсий и порядок их расчета», — отмечено в списке. Ранее во время прямой линии поступила просьба закрыть Ельцин Центр «в Свердловске». Итоги года Путин вновь проводит в совмещенном формате в виде большой пресс-конференции со СМИ. В таком виде прямая линия проходила в 2023 году и в 2020 году во время пандемии коронавируса.