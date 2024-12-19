Свердловчанин выиграл в лотерее 2 млн рублей и забыл про них

Житель Свердловской области четыре месяца назад выиграл почти два миллиона рублей, но, вероятно, так и не знает об этом. Загадочный победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в «Столото».
«Выигрыш не оформлен. 134254-й тираж лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран 1 сентября. Суперприз, который достался свердловчанину, — 1 920 425 рублей», — пояснили представители компании.
Они добавили, что срок обращения за выигрышами в розничные точки распространения билетов «Столото» составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник и за тысячу дней не обратится в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигранных денег составляет порядка 3,5 года.
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