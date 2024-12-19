19 декабря 2024

Свердловчанин выиграл в лотерее 2 млн рублей и забыл про них

Свердловчанин, выигравший в лотерее 2 млн рублей, не обратился за деньгами
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Крупный приз уже четыре месяца ждет своего обладателя Фото:

Житель Свердловской области четыре месяца назад выиграл почти два миллиона рублей, но, вероятно, так и не знает об этом. Загадочный победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в «Столото».

«Выигрыш не оформлен. 134254-й тираж лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран 1 сентября. Суперприз, который достался свердловчанину, — 1 920 425 рублей», — пояснили представители компании.

Они добавили, что срок обращения за выигрышами в розничные точки распространения билетов «Столото» составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник и за тысячу дней не обратится в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигранных денег составляет порядка 3,5 года.

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Житель Свердловской области четыре месяца назад выиграл почти два миллиона рублей, но, вероятно, так и не знает об этом. Загадочный победитель пока не обратился за выигрышем, сообщили URA.RU в «Столото». «Выигрыш не оформлен. 134254-й тираж лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран 1 сентября. Суперприз, который достался свердловчанину, — 1 920 425 рублей», — пояснили представители компании. Они добавили, что срок обращения за выигрышами в розничные точки распространения билетов «Столото» составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Если участник и за тысячу дней не обратится в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигранных денег составляет порядка 3,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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