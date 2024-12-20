Аэропорт Челябинска поменял важный номер телефона

Аэропорт Челябинска поменял телефон справочной службы
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Аэропорт Челябинска изменил номер телефона
Аэропорт Челябинска изменил номер телефона Фото:

Аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске поменял номер телефона справочной службы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба воздушной гавани. 

«У справочной службы нашего аэропорта новый номер телефона. Теперь получить информацию о статусе рейса, наших услугах и по другим вопросам можно в едином колл-центре по номеру: +7(351)240-94-40», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале. 

Ранее в аэропорту Челябинска не работало онлайн-табло. Технические работы проводились 21 сентября. Данные в онлайн-табло обновлялись с перебоями, сообщили в пресс-службе аэропорта. 

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Аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске поменял номер телефона справочной службы. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба воздушной гавани.  «У справочной службы нашего аэропорта новый номер телефона. Теперь получить информацию о статусе рейса, наших услугах и по другим вопросам можно в едином колл-центре по номеру: +7(351)240-94-40», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале.  Ранее в аэропорту Челябинска не работало онлайн-табло. Технические работы проводились 21 сентября. Данные в онлайн-табло обновлялись с перебоями, сообщили в пресс-службе аэропорта. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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