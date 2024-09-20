У челябинского аэропорта перестало работать онлайн-табло

Информацию о рейсах можно узнать в справочной аэропорта
На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске 21 сентября возможны перебои с обновлением. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«21 сентября проводятся технические работы. Данные в онлайн-табло будут обновляться с перебоями», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале.
Актуальная информация по статусам рейсов доступна в справочной по телефону: +7 (351) 778-30-70. Руководство челябинского аэропорта приносит извинения за доставленные неудобства.
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