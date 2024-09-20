20 сентября 2024

У челябинского аэропорта перестало работать онлайн-табло

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Информацию о рейсах можно узнать в справочной аэропорта Фото:

На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске 21 сентября возможны перебои с обновлением. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«21 сентября проводятся технические работы. Данные в онлайн-табло будут обновляться с перебоями», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале.

Актуальная информация по статусам рейсов доступна в справочной по телефону: +7 (351) 778-30-70. Руководство челябинского аэропорта приносит извинения за доставленные неудобства.

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На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова в Челябинске 21 сентября возможны перебои с обновлением. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «21 сентября проводятся технические работы. Данные в онлайн-табло будут обновляться с перебоями», — сообщает пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Актуальная информация по статусам рейсов доступна в справочной по телефону: +7 (351) 778-30-70. Руководство челябинского аэропорта приносит извинения за доставленные неудобства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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