Власти Перми объяснили скопление автобусов одного маршрута на остановках

В Перми общественный транспорт скапливается на остановках и отстает от расписания из-за пробок. Ранее пермяки жаловались, что в одном месте стоят несколько автобусов одного маршрута.
«Вечером пробки достигают девяти баллов, что приводит к скоплению или отставанию транспорта в среднем на 15-20 минут. Автобусы едут в общем потоке и не могут избежать пробок», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. По словам жителей, автобусы №36 и №59 приходится долго ждать. При этом на остановке скапливаются несколько автобусов одного маршрута.
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