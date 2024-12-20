Власти Перми объяснили скопление автобусов одного маршрута на остановках

Автобусы в Перми скапливаются на остановках из-за пробок
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пробок автобусы опаздывают на 15-20 минут
Из-за пробок автобусы опаздывают на 15-20 минут Фото:

В Перми общественный транспорт скапливается на остановках и отстает от расписания из-за пробок. Ранее пермяки жаловались, что в одном месте стоят несколько автобусов одного маршрута.

«Вечером пробки достигают девяти баллов, что приводит к скоплению или отставанию транспорта в среднем на 15-20 минут. Автобусы едут в общем потоке и не могут избежать пробок», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. По словам жителей, автобусы №36 и №59 приходится долго ждать. При этом на остановке скапливаются несколько автобусов одного маршрута.

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В Перми общественный транспорт скапливается на остановках и отстает от расписания из-за пробок. Ранее пермяки жаловались, что в одном месте стоят несколько автобусов одного маршрута. «Вечером пробки достигают девяти баллов, что приводит к скоплению или отставанию транспорта в среднем на 15-20 минут. Автобусы едут в общем потоке и не могут избежать пробок», — пояснили URA.RU в департаменте транспорта Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. По словам жителей, автобусы №36 и №59 приходится долго ждать. При этом на остановке скапливаются несколько автобусов одного маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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