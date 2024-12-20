Пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. Автобусов на маршрутах не хватает и они не следуют расписанию, сообщили жители в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Стаханка, конец седьмого часа вечера. Маршрута №36 нет 18 минут, №59 вообще не дождешься. При этом №27 идут один за другим, №56 — приехали сразу два, №4 — сразу три. Расписание и фактическая ситуация не совпадают», — негодует автор поста.
Пермяка также возмутили пропажа остановок и давка в автобусах. «Проезд дорожает, в салоне автобусов курят вейпы и пьют пиво. Внимание, вопрос: что с нашим транспортом?», — добавил житель.
URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита кадров в транспорте возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. При этом в городе обновляют остановки. Работы ведутся как по ремонту павильонов, так и замене на новые.
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