Пермяки негодуют из-за общественного транспорта. Видео

Пермяки жалуются на нехватку автобусов и пропажу остановок
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры задаются вопросом, что происходит с транспортом в Перми
Пассажиры задаются вопросом, что происходит с транспортом в Перми Фото:

Пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. Автобусов на маршрутах не хватает и они не следуют расписанию, сообщили жители в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Стаханка, конец седьмого часа вечера. Маршрута №36 нет 18 минут, №59 вообще не дождешься. При этом №27 идут один за другим, №56 — приехали сразу два, №4 — сразу три. Расписание и фактическая ситуация не совпадают», — негодует автор поста.

Пермяка также возмутили пропажа остановок и давка в автобусах. «Проезд дорожает, в салоне автобусов курят вейпы и пьют пиво. Внимание, вопрос: что с нашим транспортом?», — добавил житель.

URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита кадров в транспорте возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. При этом в городе обновляют остановки. Работы ведутся как по ремонту павильонов, так и замене на новые.

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Пассажиры пожаловались на проблемы с общественным транспортом в Перми. Автобусов на маршрутах не хватает и они не следуют расписанию, сообщили жители в telegram-канале «ЧП Пермь». «Стаханка, конец седьмого часа вечера. Маршрута №36 нет 18 минут, №59 вообще не дождешься. При этом №27 идут один за другим, №56 — приехали сразу два, №4 — сразу три. Расписание и фактическая ситуация не совпадают», — негодует автор поста. Пермяка также возмутили пропажа остановок и давка в автобусах. «Проезд дорожает, в салоне автобусов курят вейпы и пьют пиво. Внимание, вопрос: что с нашим транспортом?», — добавил житель. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми не хватает порядка 450 водителей автобусов. Из-за дефицита кадров в транспорте возникает давка, а количество рейсов увеличить не получается. При этом в городе обновляют остановки. Работы ведутся как по ремонту павильонов, так и замене на новые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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