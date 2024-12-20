20 декабря 2024

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые Деды Морозы и Снегурочки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Almost naked забег дедов Морозов. Екатеринбург, пробежка, зима, закаливание, мороз, холод, моржевание, забег дедов морозов
Участники марафона поздравляли прохожих с Новым годом Фото:

По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки, переодетые в Снегурочек. Участники марафона дарили прохожим фрукты. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Новый Год на носу. Дед Мороз и Снегурочки на спорте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно.

Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области.

В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 30 декабря. Во время марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим подарки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки, переодетые в Снегурочек. Участники марафона дарили прохожим фрукты. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Новый Год на носу. Дед Мороз и Снегурочки на спорте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 30 декабря. Во время марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...