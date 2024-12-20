Развлечения Интересное По центру Екатеринбурга пробежались полуголые Деды Морозы и Снегурочки. Видео 21 декабря 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Участники марафона поздравляли прохожих с Новым годом Фото: Илья Московец © URA.RU По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки, переодетые в Снегурочек. Участники марафона дарили прохожим фрукты. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Новый Год на носу. Дед Мороз и Снегурочки на спорте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 30 декабря. Во время марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим подарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки, переодетые в Снегурочек. Участники марафона дарили прохожим фрукты. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Новый Год на носу. Дед Мороз и Снегурочки на спорте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно. Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области. В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 30 декабря. Во время марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим подарки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям