По центру Екатеринбурга пробежались полуголые мужчины в образе Дедов Морозов, а также девушки, переодетые в Снегурочек. Участники марафона дарили прохожим фрукты. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Новый Год на носу. Дед Мороз и Снегурочки на спорте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Такой забег проводится в Екатеринбурге ежегодно.
Забег приурочен к Всероссийской акции «Закаленная Россия — сильная страна». Его организатором является Федерация зимнего плавания Свердловской области.
В прошлом году участники акции пробежались по уральской столице 30 декабря. Во время марафона Деды Морозы и Снегурочки вручали случайным прохожим подарки.
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