Что происходит в Шереметьево, где 200 человек сутки не могут вылететь на курорт

В московском аэропорту Шереметьево около 200 человек более суток не могут вылететь в Египет из-за задержки рейса. На фоне этого они устроили драку и не пропускали других туристов на выходы к посадке. В дело вмешалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая взяла ситуацию на контроль. Что на данный момент происходит в аэропорту Шереметьево — в материале URA.RU.
Драка в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево произошла драка между туристами, ожидавшими вылет в Шарм-эш-Шейх более суток, другими пассажирами и представителями правоохранительных органов. На видео очевидцев зафиксировано, как полицейские и сотрудники безопасности пытались разнять участников потасовки. Также заметно, что несколько силовиков удерживали на полу одного из мужчин, а из толпы были слышны возгласы в его поддержку.
У выхода на посадку собралось около 200 человек, всего на рейс было зарегистрировано 218 пассажиров, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По словам правозащитника Романа Ардыкуца, который находился на месте, забастовка пассажиров препятствовала доступу других людей к выходу на посадку другого рейса.
Отмечается что проблемы возникли с рейсами авиакомпании AlMasria Universal Airlines, задержка которых затронула как вылеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх, так и обратные рейсы. Туристы предполагают, что задержка связана с техническими неполадками самолета.
Заявление прокуратуры
Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту и контролирует соблюдение прав пассажиров, передает ТАСС. Изначально рейс должен был отправиться в 18:50 по московскому времени. Однако время вылета было изменено на 22 декабря 7:00 по московскому времени из-за ожидания резервного самолета, как сообщили в ведомстве.
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