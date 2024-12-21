В московском аэропорту Шереметьево произошла драка между туристами, которые более суток ожидали вылета рейса компании AlMasria Universal Airlines в Египет, а также силовиками и другими пассажирами. Об этом сообщают очевидцы, которые записали ситуацию на видео. На данный момент ситуацию на контроль взяла прокуратура.
«В аэропорту Шереметьево произошла потасовка между ожидающими вылета рейса в Шарм-эш-Шейх более суток туристами, другими пассажирами и силовиками», — говорится в видео, которое записал один из очевидцев, передает РБК. Всего в аэропорту ожидают вылета рейса порядка 200 человек, они не дают другим пассажирам пройти к выходам на посадку.
На кадрах видео очевидцев видно, что сотрудники безопасности аэропорта и полицейские пытаются разнимать мужчин. Одного из потасовщиков удерживали на полу несколько силовиков, люди из толпы заступались за него и призывали отпустить. Отмечается, что задержка вылета может быть связана с поломкой самолета. Туристы, летящие как в Египет, так и из него, ожидают посадки уже более суток. На данный момент прокуратура взяла ситуацию под контроль. Новая дата вылета назначена на 22 декабря на 7:00 по московскому времени.
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