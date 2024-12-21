В акции мог принять участие любой желающий
В рамках предновогоднего флешмоба автолюбители Перми и края выстроили из машин число 2025 года и фигуру змеи. По данным организаторов, в акции было задействовано 151 авто.
«Спасибо всем и каждому, кто присутствовал у нас на мероприятии. Нас посетило 151 авто, из них — один big truck биг и две „Газели“», — написано в группе «59 / SLZ PERM» в соцсети «ВКонтакте».
Флешмоб такого плана в Перми проводят ежегодно. Точкой сбора является парковка возле ТРЦ «Планета». В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки.
Старт акции был намечен на 17:00, когда уже потемнело
Всю композицию засняли с высоты птичьего полета
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!