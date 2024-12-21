21 декабря 2024
20 декабря 2024

В канун Нового года пермские водители выстроили машины в виде числа 2025. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В акции мог принять участие любой желающий
В акции мог принять участие любой желающий Фото:

В рамках предновогоднего флешмоба автолюбители Перми и края выстроили из машин число 2025 года и фигуру змеи. По данным организаторов, в акции было задействовано 151 авто.

«Спасибо всем и каждому, кто присутствовал у нас на мероприятии. Нас посетило 151 авто, из них — один big truck биг и две „Газели“», — написано в группе «59 / SLZ PERM» в соцсети «ВКонтакте».

Флешмоб такого плана в Перми проводят ежегодно. Точкой сбора является парковка возле ТРЦ «Планета». В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки.

Старт акции был намечен на 17:00, когда уже потемнело
Старт акции был намечен на 17:00, когда уже потемнело
Фото:
Всю композицию засняли с высоты птичьего полета
Всю композицию засняли с высоты птичьего полета
Фото:

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В рамках предновогоднего флешмоба автолюбители Перми и края выстроили из машин число 2025 года и фигуру змеи. По данным организаторов, в акции было задействовано 151 авто. «Спасибо всем и каждому, кто присутствовал у нас на мероприятии. Нас посетило 151 авто, из них — один big truck биг и две „Газели“», — написано в группе «59 / SLZ PERM» в соцсети «ВКонтакте». Флешмоб такого плана в Перми проводят ежегодно. Точкой сбора является парковка возле ТРЦ «Планета». В прошлом году пермские водители составили из машин число 2024 и снежинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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