Свердловские власти потеряли миллионы на станции зарядки электрокаров: план на 2024 год провален

Свердловскому министерству транспорта придется вернуть 87 млн рублей, которые выделялись из федерального бюджета в качестве субсидии. Деньги должны были потратить на строительство 40 новых зарядных станций для электромобилей, но в итоге освоить не смогли, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Всего федерация выделяла на софинансирование работ 110 млн рублей. Инвестора, который бы построил электрозаправки, долго не могли найти, потому что компаний такого профиля в России немного. Еще [прошлый министр транспорта Василий] Старков просил коллег помочь в поисках», — поделился собеседник.
Исполнителя в итоге нашли — и не одного, а двух. Это московские фирмы, которые строили электрозарядные станции в Нижнем Новгороде. Предполагалось, что до конца 2024-го они построят 40 электрозаправок по всей Свердловской области, но на каком-то этапе процесс встал, в эксплуатацию удалось ввести только 11 из них (до конца года цифра вырастет до 13). На чьем именно уровне тормозится дело, данные осведомленных собеседников агентства разнятся.
«Бумаги застряли в минтрансе, который долго согласовывал и земельные участки, и другие организационные вопросы», — заявил один источник. «Минтранс готовит только один документ — постановление правительства с порядком субсидирования. Он готов давно. И объявляет отбор инвесторов, а после компенсирует затраты. В этой ситуации были сложности с поиском компромисса — под зарядки нужны земли с возможностью техприсоединения к электросетям, причем мощным. За выдачу земель отвечает муниципалитет», — поделился второй источник. Третий собеседник добавил, что в этом году субсидию действительно придется вернуть, но в планах — заявиться на нее в 2025 году.
Губернатор Евгений Куйвашев развитию электротранспорта уделяет особое внимание, действуя в рамках федеральной концепции. По ней, к 2030 году каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим. В апреле Куйвашев как раз анонсировал появление в Свердловской области к концу 2024 года 40 новых электрозарядных станций, а в начале декабря во время своей прямой линии признал, что в работу ввели 13 электростанций. Для сравнения, в 2023 было построено 18 таких объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!