Мэрия Екатеринбурга наградила журналистов URA.RU за лучшие снимки и помощь горожанам. Фото

Мэрия Екатеринбурга наградила журналистов URA.RU за помощь горожанам

24 декабря 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Размик Закарян получил награду за серию фотографий о деревянном зодчестве Фото: Марина Молдавская Журналисты URA.RU стали победителями конкурса «Любимый город Екатеринбург», который проводит городская администрация среди сотрудников СМИ. Фотограф агентства Размик Закарян выиграл в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях», а корреспондент Джанита Джаллатова заняла третье место в категории «Год семьи в Екатеринбурге». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — почти 200. Участниками стали 50 журналистов из 27 различных СМИ, которые представили публикации, телевизионные сюжеты и целые информационные проекты. Некоторые решили попробовать силы сразу в нескольких номинациях. Всего было предложено шесть категорий. На церемонии награждения выступил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, призы вручали представители бизнеса и культуры. Джанита Джаллатова пишет на социальные темы, полностью включаясь в истории своих героев. Так, после ее публикации о 15-летнем Валерие Бурцеве, страдающем тяжелой формой онкологии, депутат Госдумы перевел 5 млн рублей на лечение подростка. А двухлетний Игорь Малов с ДЦП из Сысерти получил от уральских благотворителей вертикализатор, в котором серьезно нуждался. И это лишь малая часть историй, которые получили благодаря Джаните счастливое продолжение. Серия публикаций, за которую наградили корреспондента на городском конкурсе, была посвящена семье участника СВО, которая едва не лишилась жилья. После новости URA.RU Анне — супруге бойца — подарили квартиру, подключался вице-мэр Рустам Галямов, курирующий строительный блок в горадминистрации. К сожалению, женщина скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Больше об этой истории можно почитать здесь. Размика Закаряна наградили за серию фотографий «Неутраченный Екатеринбург» про деревянное зодчество города. Посмотреть снимки можно в галерее. «Меня давно привлекало деревянное зодчество и, гуляя по городу, я часто фотографировал все эти здания, а потом решил собрать коллекцию. Считаю, что это очень важное наследие Екатеринбурга, и если не в физической форме, то хотя бы на фотографиях оно должно быть сохранено. И очень рад, что именно эта серия была отмечена», — прокомментировал фотограф. В прошлом году фотокорреспондент агентства Илья Московец был удостоен награды за серию репортажей, посвященных празднованию 300-летия города. Илья также занял второе место в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты URA.RU стали победителями конкурса «Любимый город Екатеринбург», который проводит городская администрация среди сотрудников СМИ. Фотограф агентства Размик Закарян выиграл в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях», а корреспондент Джанита Джаллатова заняла третье место в категории «Год семьи в Екатеринбурге». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок — почти 200. Участниками стали 50 журналистов из 27 различных СМИ, которые представили публикации, телевизионные сюжеты и целые информационные проекты. Некоторые решили попробовать силы сразу в нескольких номинациях. Всего было предложено шесть категорий. На церемонии награждения выступил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, призы вручали представители бизнеса и культуры. Джанита Джаллатова пишет на социальные темы, полностью включаясь в истории своих героев. Так, после ее публикации о 15-летнем Валерие Бурцеве, страдающем тяжелой формой онкологии, депутат Госдумы перевел 5 млн рублей на лечение подростка. А двухлетний Игорь Малов с ДЦП из Сысерти получил от уральских благотворителей вертикализатор, в котором серьезно нуждался. И это лишь малая часть историй, которые получили благодаря Джаните счастливое продолжение. Серия публикаций, за которую наградили корреспондента на городском конкурсе, была посвящена семье участника СВО, которая едва не лишилась жилья. После новости URA.RU Анне — супруге бойца — подарили квартиру, подключался вице-мэр Рустам Галямов, курирующий строительный блок в горадминистрации. К сожалению, женщина скончалась 29 октября, не дождавшись передачи прав на жилье. Больше об этой истории можно почитать здесь. Размика Закаряна наградили за серию фотографий «Неутраченный Екатеринбург» про деревянное зодчество города. Посмотреть снимки можно в галерее. «Меня давно привлекало деревянное зодчество и, гуляя по городу, я часто фотографировал все эти здания, а потом решил собрать коллекцию. Считаю, что это очень важное наследие Екатеринбурга, и если не в физической форме, то хотя бы на фотографиях оно должно быть сохранено. И очень рад, что именно эта серия была отмечена», — прокомментировал фотограф. В прошлом году фотокорреспондент агентства Илья Московец был удостоен награды за серию репортажей, посвященных празднованию 300-летия города. Илья также занял второе место в номинации «Лучший фоторепортаж о городских событиях».