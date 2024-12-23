Компании ХМАО массово заманивают работников бонусами к зарплате

Работодатели Югры стали чаще предлагать сотрудникам, помимо зарплаты, бонусы от продаж. С начала года число таких вакансий по региону выросло на 61%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«Согласно данным анализа, наибольшая доля подобных вакансий приходится на сферу продаж, которая составляет 43,7% от общего числа таких предложений. В среднем соискателям предлагают оклад около 55 171 рубль в месяц за полный рабочий день, не считая возможных бонусов», — говорится в исследовании.
На втором месте по популярности бонусов у работодателей сфера розничной и оптовой торговли (41,5%), где фиксированная оплата около 54 195 рублей без учета премии. А замыкает топ-3 индустрия маркетинга, рекламы и PR с долей в 15,7%. «Зарплата для новых сотрудников в отрасли составила 49 358 рублей в месяц за полный рабочий день», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало о самых необычных вакансиях в ХМАО. Тогда речь шла про авиатехников, нейропсихологов и помощников протезиста.
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