Пермским бизнесменам вернут часть денег, потраченных на российский софт

24 декабря 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Можно вернуть до 20% от потраченных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские предприниматели могут получить компенсацию затрат на покупку отечественного программного обеспечения. Для этого нужно подать заявку на участие в отборе, который проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие». «Оргкомитет совместно с экспертным сообществом, объявляет отбор предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного ПО. Это нужно для внедрения IT-технологий, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений по направлению цифровизации логистики», — сообщил сайт минэкономразвития Пермского края. В отборе приглашают принять участие промышленные и торговые предприятия, агропроизводители и поставщики сельхозпродукции, складские и распределительные центры, частные перевозчики, а также бизнесмены, которые оказывают допуслуги в логистике. Участие в программе позволит бизнесу снизить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и сократить ручные операции. Оставить заявку на участие в отборе можно до 20 февраля 2025 года на сайте конкурса «Регионы — устойчивое развитие». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские предприниматели могут получить компенсацию затрат на покупку отечественного программного обеспечения. Для этого нужно подать заявку на участие в отборе, который проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие». «Оргкомитет совместно с экспертным сообществом, объявляет отбор предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного ПО. Это нужно для внедрения IT-технологий, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений по направлению цифровизации логистики», — сообщил сайт минэкономразвития Пермского края. В отборе приглашают принять участие промышленные и торговые предприятия, агропроизводители и поставщики сельхозпродукции, складские и распределительные центры, частные перевозчики, а также бизнесмены, которые оказывают допуслуги в логистике. Участие в программе позволит бизнесу снизить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и сократить ручные операции. Оставить заявку на участие в отборе можно до 20 февраля 2025 года на сайте конкурса «Регионы — устойчивое развитие».