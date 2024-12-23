23 декабря 2024

Пермским бизнесменам вернут часть денег, потраченных на российский софт

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Челябинск, чиновник, планшет, ноутбук, бизнесмен, макбук, деловой человек, компьютер, руки, брокер, дилер
Можно вернуть до 20% от потраченных средств Фото:

Пермские предприниматели могут получить компенсацию затрат на покупку отечественного программного обеспечения. Для этого нужно подать заявку на участие в отборе, который проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие».

«Оргкомитет совместно с экспертным сообществом, объявляет отбор предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного ПО. Это нужно для внедрения IT-технологий, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений по направлению цифровизации логистики», — сообщил сайт минэкономразвития Пермского края.

В отборе приглашают принять участие промышленные и торговые предприятия, агропроизводители и поставщики сельхозпродукции, складские и распределительные центры, частные перевозчики, а также бизнесмены, которые оказывают допуслуги в логистике. Участие в программе позволит бизнесу снизить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и сократить ручные операции. Оставить заявку на участие в отборе можно до 20 февраля 2025 года на сайте конкурса «Регионы — устойчивое развитие».

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Пермские предприниматели могут получить компенсацию затрат на покупку отечественного программного обеспечения. Для этого нужно подать заявку на участие в отборе, который проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие». «Оргкомитет совместно с экспертным сообществом, объявляет отбор предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного ПО. Это нужно для внедрения IT-технологий, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений по направлению цифровизации логистики», — сообщил сайт минэкономразвития Пермского края. В отборе приглашают принять участие промышленные и торговые предприятия, агропроизводители и поставщики сельхозпродукции, складские и распределительные центры, частные перевозчики, а также бизнесмены, которые оказывают допуслуги в логистике. Участие в программе позволит бизнесу снизить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и сократить ручные операции. Оставить заявку на участие в отборе можно до 20 февраля 2025 года на сайте конкурса «Регионы — устойчивое развитие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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