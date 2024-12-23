Пермским бизнесменам вернут часть денег, потраченных на российский софт

Пермские предприниматели могут получить компенсацию затрат на покупку отечественного программного обеспечения. Для этого нужно подать заявку на участие в отборе, который проводит оргкомитет конкурса «Регионы — устойчивое развитие».
«Оргкомитет совместно с экспертным сообществом, объявляет отбор предприятий для компенсации до 20% затрат на закупку отечественного ПО. Это нужно для внедрения IT-технологий, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятия. Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений по направлению цифровизации логистики», — сообщил сайт минэкономразвития Пермского края.
В отборе приглашают принять участие промышленные и торговые предприятия, агропроизводители и поставщики сельхозпродукции, складские и распределительные центры, частные перевозчики, а также бизнесмены, которые оказывают допуслуги в логистике. Участие в программе позволит бизнесу снизить дефицит кадров, автоматизировать процессы расчетов и управления и сократить ручные операции. Оставить заявку на участие в отборе можно до 20 февраля 2025 года на сайте конкурса «Регионы — устойчивое развитие».
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