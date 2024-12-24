Мэрия Челябинска проиграла суд семейной фирме вице-спикера ЗСО Карликанова

Мэрия Челябинска проиграла суд семейной фирме «ПО „Челябинск-Стройиндустрия“» вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из материалов суда, на поданный иск получен отказ в удовлетворении требований.
«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — отмечено в картотеке арбитражных дел. Мэрия добивалась от компании Карликановых выплаты арендной задолженности за земельный участок.
Сумма долга, по мнению властей, составила 13,7 млн рублей. В заявлении властей в июле прозвучало, что претензии связаны с двумя договорами. Нумерация документов совпадает, а даты заключения отличаются в одной цифре: первый договор заключен 16 января 2008 года, второй — 16 января 2018 года. Период взаимоотношений различается: с октября 2016 по март 2024 и с января 2017 по март 2024 года.
Возможная путаница с датами подписания документов дала юристам компании Карликановых повод говорить об ошибке с иском. Дело в том, что фирма-ответчик создан лишь в 2011 году, и его представители не могли тремя годами ранее подписывать документы.
В марте 2023 года претензии были к другому предприятию Карликановых — заводу тротуарной плитки «Челси». Обанкротить компанию пыталась налоговая инспекция. Сделать это не удалось, поскольку имущество для оплаты процедуры банкротства отсутствует. Сумма долга составила 56,8 млн рублей. При этом налоговики в отношении завода зафиксировали недостоверность в реестре юрлиц. Заявлялось, что на основании данного факта фирму закроют, однако, согласно СБИС, компания до сих пор числится действующей.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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