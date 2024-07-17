В семейной фирме вице-спикера ЗСО Карликанова иск мэрии Челябинска сочли ошибкой

В принадлежащем семье вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова ПО «Челябинск-стройиндустрия» иск городской мэрии посчитали ошибкой. Как URA.RU 18 июля заявили в офисе компании, заявленный в деле договор к ней не относится.
«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска ошибочно обратился в арбитражный суд региона с исковым заявлением к ООО „Производственное объединение „Челябинск-стройиндустрия“. [Указанный в иске] договор к обществу отношения не имеет», — сообщили в компании.
Такой вывод сделали, сопоставив даты. Юристы фирмы обратили внимание на то, что договор аренды земельного участка был подписан 16 января 2008 года, а компания создана позже — в июне 2011 года. Теперь мэрия требует взыскать с производственников 13,7 млн рублей.
В иске фигурирует два договора: по одному власти хотят получить сумму основного долга, по второму — накопившиеся пени. Другой документ датирован 16 января 2018 года. В то же время номера обоих договоров совпадают.
При подготовке материала URA.RU 15 июля запросило также комментарий истца. Ответ будет опубликован после его поступления.
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