Семейная фирма вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова не платит аренду

01 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В мэрии Челябинска объяснили детали иска к семейной фирме Юрия Карликанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Семейная компания «Производственного объединения „Челябинск-стройиндустрия“» («ПКО „Челси“») вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова не платит аренду. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе городской мэрии, дог накопился за земельный участок в Советском районе. «Между комитетом [по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска] и ООО „ПКО ‚Челси‘“ заключен договор долгосрочной аренды земельного участка общей площадью 1,245 тысячи кв метров. Актив расположен по адресу в Советском районе на Троицком тракте. B связи с отсутствием добровольной оплаты долга комитет обратился в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании задолженности по договору аренды», — рассказали URA.RU в мэрии. Власти уточнили, что договором предусмотрена аренда участка для эксплуатации территории вокруг производственных зданий и сооружений. Документ, согласно заявлению мэрии, подписан 16 января 2008 года без каких-либо разногласий. Чиновники пояснили, что согласно законодательству РФ, использование земли является платным, и арендатор обязан своевременно вносить арендную плату. В деле фигурирует два договора. Второй датирован 2018 годом. Документы носят одинаковые номера. Представители ответчика заявили URA.RU, что в иск закралась ошибка: фирма создана в 2011 году, и тремя годами ранее вступить во взаимоотношения, соответственно, не могла. В настоящий момент арбитраж рассматривает также другой иск. Инициатором спора стала налоговая инспекция. Ведомство потребовало обанкротить завод тротуарной плитки «Челси», входящий в семейную группу Карликанова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семейная компания «Производственного объединения „Челябинск-стройиндустрия“» («ПКО „Челси“») вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова не платит аренду. Как URA.RU 1 августа сообщили в пресс-службе городской мэрии, дог накопился за земельный участок в Советском районе. «Между комитетом [по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска] и ООО „ПКО ‚Челси‘“ заключен договор долгосрочной аренды земельного участка общей площадью 1,245 тысячи кв метров. Актив расположен по адресу в Советском районе на Троицком тракте. B связи с отсутствием добровольной оплаты долга комитет обратился в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании задолженности по договору аренды», — рассказали URA.RU в мэрии. Власти уточнили, что договором предусмотрена аренда участка для эксплуатации территории вокруг производственных зданий и сооружений. Документ, согласно заявлению мэрии, подписан 16 января 2008 года без каких-либо разногласий. Чиновники пояснили, что согласно законодательству РФ, использование земли является платным, и арендатор обязан своевременно вносить арендную плату. В деле фигурирует два договора. Второй датирован 2018 годом. Документы носят одинаковые номера. Представители ответчика заявили URA.RU, что в иск закралась ошибка: фирма создана в 2011 году, и тремя годами ранее вступить во взаимоотношения, соответственно, не могла. В настоящий момент арбитраж рассматривает также другой иск. Инициатором спора стала налоговая инспекция. Ведомство потребовало обанкротить завод тротуарной плитки «Челси», входящий в семейную группу Карликанова.