Великий герцог Люксембурга намерен отречься от престола

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Герцог Люксембурга Анри и его жена кубинка Мария Тереза оставят престол 3 октября 2025 года
Герцог Люксембурга Анри и его жена кубинка Мария Тереза оставят престол 3 октября 2025 года Фото:

Великий герцог Люксембурга Анри объявил в рождественской речи о своем отречении престола 3 октября 2025 года. Его приемником станет принц Гийом.

«Сегодня Великое герцогство и я счастливы вам сообщить, что принц Гийом и [его супруга] принцесса Стефания, станут нашими преемниками с 3 октября 2025 года», — сообщил Анри, его речь транслировал телеканал Lux TV. Он отметил, что в его возрасте необходимо уйти в отставку, это естественный процесс.

В апреле следующего года глава Люксембурга отпразднует свое 70-летие. Он женат на великой герцогине консорте, кубинке Марии Терезе. Его сыну Гийому 43 года, он женат на бельгийке Стефании Де Ланнуа. 

Люксембург — одно из самых маленьких государств Европы и одно из самых богатых по уровню ВВП на душу населения. Его население — 668,6 тысяч человек. 

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Великий герцог Люксембурга Анри объявил в рождественской речи о своем отречении престола 3 октября 2025 года. Его приемником станет принц Гийом. «Сегодня Великое герцогство и я счастливы вам сообщить, что принц Гийом и [его супруга] принцесса Стефания, станут нашими преемниками с 3 октября 2025 года», — сообщил Анри, его речь транслировал телеканал Lux TV. Он отметил, что в его возрасте необходимо уйти в отставку, это естественный процесс. В апреле следующего года глава Люксембурга отпразднует свое 70-летие. Он женат на великой герцогине консорте, кубинке Марии Терезе. Его сыну Гийому 43 года, он женат на бельгийке Стефании Де Ланнуа.  Люксембург — одно из самых маленьких государств Европы и одно из самых богатых по уровню ВВП на душу населения. Его население — 668,6 тысяч человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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