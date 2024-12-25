Великий герцог Люксембурга намерен отречься от престола

Великий герцог Люксембурга Анри объявил в рождественской речи о своем отречении престола 3 октября 2025 года. Его приемником станет принц Гийом.
«Сегодня Великое герцогство и я счастливы вам сообщить, что принц Гийом и [его супруга] принцесса Стефания, станут нашими преемниками с 3 октября 2025 года», — сообщил Анри, его речь транслировал телеканал Lux TV. Он отметил, что в его возрасте необходимо уйти в отставку, это естественный процесс.
В апреле следующего года глава Люксембурга отпразднует свое 70-летие. Он женат на великой герцогине консорте, кубинке Марии Терезе. Его сыну Гийому 43 года, он женат на бельгийке Стефании Де Ланнуа.
Люксембург — одно из самых маленьких государств Европы и одно из самых богатых по уровню ВВП на душу населения. Его население — 668,6 тысяч человек.
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