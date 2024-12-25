25 декабря 2024

Пермское УФАС выявило незаконную рекламу в трех округах

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения выявили в Оханском, Частинском и Еловском округах края
Нарушения выявили в Оханском, Частинском и Еловском округах края Фото:

Пермское УФАС выявило незаконную рекламу в трех округах Пермского края. Ведомство обязало власти округов разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» ведомства.

«Пермское УФАС выявило отсутствие схем размещения рекламных конструкций в Оханском, Частинском и Еловском округах края. Органы местного самоуправления обязаны разработать, утвердить и опубликовать схему размещения рекламных конструкций», — сказано в сообщении.

Власти населенных пунктов получили предупреждения. Схемы размещения рекламных конструкций должны появится до 28 февраля 2025 года.

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Пермское УФАС выявило незаконную рекламу в трех округах Пермского края. Ведомство обязало власти округов разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» ведомства. «Пермское УФАС выявило отсутствие схем размещения рекламных конструкций в Оханском, Частинском и Еловском округах края. Органы местного самоуправления обязаны разработать, утвердить и опубликовать схему размещения рекламных конструкций», — сказано в сообщении. Власти населенных пунктов получили предупреждения. Схемы размещения рекламных конструкций должны появится до 28 февраля 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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