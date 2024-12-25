Пермское УФАС выявило незаконную рекламу в трех округах Пермского края. Ведомство обязало власти округов разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций. Об этом сообщается в официальной группе «ВКонтакте» ведомства.
«Пермское УФАС выявило отсутствие схем размещения рекламных конструкций в Оханском, Частинском и Еловском округах края. Органы местного самоуправления обязаны разработать, утвердить и опубликовать схему размещения рекламных конструкций», — сказано в сообщении.
Власти населенных пунктов получили предупреждения. Схемы размещения рекламных конструкций должны появится до 28 февраля 2025 года.
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